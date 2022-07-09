Глава Минтранса сообщил, что самолет МС-21 скоро поступит в парк «Аэрофлота»

«МС-21 — это сверхпередовой самолет. Это самолет не просто конкурент (западным воздушным судам — прим. ТАСС), у него есть ряд конкурентных преимуществ по отношению к ним, это качество сервиса. <…> Мы его увидим с вами, он скоро поступит в парк “Аэрофлота”. Самолет, у которого большие иллюминаторы, очень большие багажные полки, очень большое пространство в салоне, например», — сказал он.
Первым эксплуатантом самолета должна стать авиакомпания «Россия». Позже глава Ростеха Сергей Чемезов отмечал, что первые шесть серийных самолетов МС-21 будут поставлены в 2024 году.
МС-21 — разрабатываемый гражданский самолет среднемагистрального класса вместимостью от 163 до 211 пассажиров. В конце 2021 года самолет получил базовый сертификат типа, в декабре он совершил первый полет с российским композитным крылом.
Высокая потребность в импортозамещенных МС-21 и SSJ 100 возникла на фоне введенных США и Евросоюзом антироссийских санкций, которые включают, в том числе, полный отказ от поставок самолетов и комплектующих Airbus и Boeing в Россию.
Более того, иностранные партнеры Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) в одностороннем порядке прекратили поставки комплектующих для российских SSJ 100 и МС-21 (для поддержания этих программ планируется ускорить импортозамещение компонентов этих самолетов).