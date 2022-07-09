James Webb сделал самый глубокий инфракрасный снимок Вселенной NASA опубликовала новый снимок космоса с телескопа James Webb - изображение появилось на официальном сайте организации.
Фоторепортажи
16Названы победители второго Международного конкурса «Фотограф-портретист года»
8Сильная гроза и ливень в Москве
Спецоперация на Украине
13:37 (мск), источник: ТАСС

Глава Минтранса сообщил, что самолет МС-21 скоро поступит в парк «Аэрофлота»

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 9 июля. /ТАСС/. Пассажирский самолет МС-21 скоро поступит в парк группы «Аэрофлот», сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев на форуме «Территория смыслов» в субботу.

Источник: РИА "Новости"

«МС-21 — это сверхпередовой самолет. Это самолет не просто конкурент (западным воздушным судам — прим. ТАСС), у него есть ряд конкурентных преимуществ по отношению к ним, это качество сервиса. <…> Мы его увидим с вами, он скоро поступит в парк “Аэрофлота”. Самолет, у которого большие иллюминаторы, очень большие багажные полки, очень большое пространство в салоне, например», — сказал он.

Ранее министр торговли и промышленности РФ Денис Мантуров сообщал, что в 2022 году под контрольную эксплуатацию будет поставлено два самолета МС-21.

Первым эксплуатантом самолета должна стать авиакомпания «Россия». Позже глава Ростеха Сергей Чемезов отмечал, что первые шесть серийных самолетов МС-21 будут поставлены в 2024 году.

МС-21 — разрабатываемый гражданский самолет среднемагистрального класса вместимостью от 163 до 211 пассажиров. В конце 2021 года самолет получил базовый сертификат типа, в декабре он совершил первый полет с российским композитным крылом.

Высокая потребность в импортозамещенных МС-21 и SSJ 100 возникла на фоне введенных США и Евросоюзом антироссийских санкций, которые включают, в том числе, полный отказ от поставок самолетов и комплектующих Airbus и Boeing в Россию.

Более того, иностранные партнеры Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) в одностороннем порядке прекратили поставки комплектующих для российских SSJ 100 и МС-21 (для поддержания этих программ планируется ускорить импортозамещение компонентов этих самолетов).

 Глава ВГА Запорожской области: там огромные запасы топлива, просто невероятные, не понимаю, зачем там было столько собрано
Испытания не остались незамеченными для иностранных спецслужб
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь