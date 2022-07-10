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01:49 (мск), источник: Lenta.Ru

В ЕК оценили стоимость поставленного из Азербайджана газа

Расходы стран Европейского союза (ЕС) на закупку газа из Азербайджана по Трансадриатическому газопроводу в первом квартале 2022 года составили 2,1 миллиарда евро. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на квартальный отчет Еврокомиссии (ЕК) по ситуации на европейском газовом рынке.

Источник: РИА "Новости"

В документе говорится, что всего в первые месяцы этого года Евросоюзом было потрачено около 78 миллиардов евро на импорт газа. Отмечается, что из этой суммы 26,5 миллиарда евро приходится на российский газ, 19,2 миллиарда евро — на газ из Норвегии, еще 5,4 миллиарда евро — из Алжира и Ливии, а также 2,1 миллиарда евро — по Трансадриатическому газопроводу. В виде СПГ ЕС импортировал в первом квартале текущего года газ на сумму около 33 миллиарда евро.

«TAP обеспечивает доступ к азербайджанским газовым ресурсам через Южный газовый коридор (ЮГК), что является важным результатом политики безопасности поставок газа ЕС», — говорится в отчете ЕК.

Ранее сообщалось, что Болгария в июле сможет увеличивать поставки газа из Азербайджана благодаря увеличению прокачки по газопроводу «Интерконнектор Греция — Болгария» (IGB). С 2021 года Болгария получает газ из Азербайджана по Трансадриатическому газопроводу. Объемы поставок составляли 200−300 миллионов кубометров в год, что меньше запланированного миллиарда кубометров. Однако запуск IGB позволяет говорить об увеличении проектной мощности до трех миллиардов кубометров.

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