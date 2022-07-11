Поставки газа по «Северному потоку» прекратились

Обе нитки газопровода останавливают для проведения ежегодных плановых профилактических работ, включая тестирование механических компонентов и систем автоматизации. Ожидается, что техобслуживание пройдет с 11 по 21 июля.
Прокачка по «Северному потоку» 10 июля (газовые сутки длились с 07:00 (мск) воскресенья до 07:00 (мск) понедельника) составила около 63,4 миллиона кубометров, что аналогично уровню прокачки в предыдущие дни. Это порядка 40% от максимальной мощности магистрали, которая составляет почти 170 миллионов кубометров в сутки.
«Газпром» в середине июня снизил прокачку по «Северному потоку» примерно на 60%. Компания сообщила, что может поставлять в газопровод только 67 миллионов кубометров при плановом объеме 167 миллионов. Это объяснили задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Оттавы против Москвы не может вернуть проходившие ремонт на канадском заводе газоперекачивающие агрегаты для компрессорной станции «Портовая», а также с выявленными техническими неисправностями двигателей.
Поставки по другому маршруту — транзитом через украинскую территорию — ожидаются на уровне предыдущих дней, следует из данных «Оператора ГТС Украины». Заявка на прокачку через станцию «Суджа» на газовые сутки 11 июля составляет 41 миллион кубометров. Снабжение через Украину сохраняется на этом уровне с конца мая.