Electrolux Professional уйдет из России

Шведская компания по производству профессиональной бытовой техники Electrolux Professional прекратит деятельность в России, активы будут переданы местному менеджменту, так как продолжение работы на российском рынке сочтено невозможным. Об этом говорится в сообщении компании.
В Electrolux Professional оценивают предстоящие траты, связанные с уходом с российского рынка, в 35 млн крон (205 млн руб. по курсу ЦБ). В компании уверены, что в остальном решение не окажет существенного влияния на рентабельность группы или ее прибыль. Число сотрудников в российском подразделении Electrolux Professional насчитывает 25 человек, объем продаж в России в прошлом году составил около 1% от глобальных показателей компании.
Контролируемую продажу российских дочерних компаний группы местному менеджменту в компании сочли наилучшим способом обеспечения дальнейшего соблюдения ограничительных мер и «ответственным способом прекращения отношений с коллегами в России, которые на протяжении многих лет являются очень уважаемой частью компании».
Electrolux Professional является дочерней компанией Electrolux, первая ориентируется на профессиональных клиентов, вторая специализируется на бытовой технике. По состоянию на 2021 год Electrolux Professional осуществляла продажи примерно в 110 странах, в ней работали 4 тыс. сотрудников. В 2019 году чистый объем продаж составил около 9,28 млрд шведских крон, в 2021-м — 7,9 млрд шведских крон.
В компании после начала спецоперации России назвали происходящее «серьезным нарушением международного права» и сообщили, что сосредоточили усилия на помощи деятельности Красного Креста на Украине. В компании затем приостановили операции в России и Белоруссии, продажи также были приостановлены и на Украине вместе с работой завода, расположенного в западной части страны.
«После тщательной оценки рисков ограниченные продажи и производство на Украине возобновились во второй половине апреля. В 2021 году на Россию, Белоруссию и Украину приходилось примерно 2% чистых продаж группы», — говорится на сайте Electrolux.
Меньше выбора стало в тех категориях, где доля европейских, корейских и американских брендов была максимально высокой: посудомоечные машины, духовые шкафы и варочные панели, встраиваемые холодильники, телевизоры, смартфоны, отдельные сегменты в пылесосах, сообщил коммерческий директор сети магазинов «Холодильник.ру» Алексей Погудалов.