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18:46 (мск), источник: Известия

Sephora продаст бутики в России бренда «Иль де Ботэ» локальному директору

Сеть парфюмерно-косметических магазинов Sephora, входящая в структуры французской группы Moet Hennessy Louis Vuitton (LVMH), продаст все 88 магазинов в России под брендом «Иль де Ботэ» локальному директору. Об этом 11 июля сообщило AFP со ссылкой на заявление компании.

Источник: РИА Новости/Виталий Белоусов

По завершении сделки бренд будет работать под названием Ile De Beaute.

Как уточняется в сообщении, Sephora передаст 100% акций своей российской дочерней компании ее генеральному директору (Евгению Дроздову). Сумма сделки и сроки ее завершения не уточняются.

8 марта эксперты сообщили, что уход с российского рынка косметического подразделения компании Louis Vuitton Moet Hennessy и принадлежащего ему ритейлера косметики Sephora повлек определенные проблемы для отечественной индустрии. Но ритейлеры косметики уже начали заменять известные французские марки российскими.

Группа компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) сообщила о временном закрытии бутиков своих брендов в России в начале марта. Корпорация выпускает бренды Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Moët & Chandon, Hennessy, Chaumet и другие.

В апреле об уходе из России сообщила компания-производитель средств личной гигиены Essity, которой принадлежат торговые марки Zewa, Libresse и Libero. Тогда же французская косметическая компания L'Occitane закрыла все магазины и интернет-магазины в России.

Также после начала военной операции на Украине о своем уходе из России объявили парфюмерно-косметические компании L'Oreal и Estee Lauder.

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