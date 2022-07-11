Sephora продаст бутики в России бренда «Иль де Ботэ» локальному директору

По завершении сделки бренд будет работать под названием Ile De Beaute.
8 марта эксперты сообщили, что уход с российского рынка косметического подразделения компании Louis Vuitton Moet Hennessy и принадлежащего ему ритейлера косметики Sephora повлек определенные проблемы для отечественной индустрии. Но ритейлеры косметики уже начали заменять известные французские марки российскими.
Группа компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) сообщила о временном закрытии бутиков своих брендов в России в начале марта. Корпорация выпускает бренды Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Moët & Chandon, Hennessy, Chaumet и другие.
В апреле об уходе из России сообщила компания-производитель средств личной гигиены Essity, которой принадлежат торговые марки Zewa, Libresse и Libero. Тогда же французская косметическая компания L'Occitane закрыла все магазины и интернет-магазины в России.
Также после начала военной операции на Украине о своем уходе из России объявили парфюмерно-косметические компании L'Oreal и Estee Lauder.