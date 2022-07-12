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01:14 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Британская косметическая сеть закроет бизнес в России

Как стало известно «Ъ», владелец российского бизнеса британской косметической сети Lush планирует закрыть все оставшиеся в РФ магазины. Он вынужден пойти на этот шаг, так как не смог организовать поставки в страну даже по параллельному импорту. Эксперты отмечают, что Lush имела особое позиционирование, однако ее продукция не отличается эксклюзивностью и потребители смогут найти замену у локальных производителей.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

О решении Lush закрыть свои магазины в России, «Ъ» рассказали три консультанта рынка торговой недвижимости. По данным одного из них, владелец сети планирует на время сохранить только интернет-магазин, через который будут распроданы складские запасы. В штаб-квартире Lush в Британии на запрос «Ъ» не ответили.

Источник «Ъ», близкий к российской Lush, подтверждает, что компания находится в процессе ликвидации: «Собственники сети так и не смогли наладить поставки в страну». Британский офис, продолжает он, остановил работу с российским партнером еще в марте, последняя купленная партия так и не была ввезена в РФ и застряла в Риге.

Схема с параллельным импортом в случае с Lush также не может быть использована, добавляет он, так как владелец бренда ведет оптовую торговлю только со своими партнерами.

Lush работает на рынке РФ с 2001 года, ее развитием в стране занимается Дмитрий Азаров. Он владеет 65% ООО «Лаш Раша», еще 35% принадлежат британской Lush Cosmetic Ltd. До начала военной спецоперации РФ на Украине под брендом Lush в России работало почти 50 магазинов. По данным на 11 июля, у компании остается открытыми 27 точек продаж. Согласно «СПАРК-Интерфакс», в 2021 году выручка сети в РФ составила 1,55 млрд руб., чистая прибыль — 95,5 млн руб.

Дмитрию Азарову принадлежит аналогичная доля в украинском подразделении Lush, где работает 15 магазинов. Связаться с ним «Ъ» не удалось. Один из консультантов на рынке торговой недвижимости говорит, что предприниматель еще несколько лет назад переключился на другой проект — развитие сети ресторанов «Сыроварня», входящей в Novikov Group. В апреле этого года Азаров заявлял Forbes, что передал свою долю в украинском бизнесе во избежание национализации компании. По данным «СПАРК-Интерфакс», на текущий момент состав владельцев российского и украинского юрлиц остается таким же, что и в начале года.

Lush заявила о приостановке поставок своей продукции в Россию в марте. Позже гендиректор компании Марк Константайн заявил Financial Times, что сеть списала долю в российском бизнесе.

По данным The Wall Street Journal, доля бизнеса в РФ и на Украине составляет около 2% годовой выручки глобальной Lush.

Освобождающиеся магазины вряд ли отойдут какому-либо одному конкуренту, полагает региональный директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia Евгения Хакбердиева. В помещениях стрит-ритейла, которые ранее занимала Lush, могут открываться небольшие кафе и продуктовые магазины, рассуждает она.

Популярность Lush обусловлена в первую очередь позиционированием бренда как производителя экологичной и натуральной косметики, предлагающего продукцию на развес, рассказывает исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский. Сейчас многие производители, как российские, так и зарубежные, предлагают потребителям аналогичную продукцию, продолжает эксперт. «На рынке достаточно аналогичной по цене и свойствам продукции. Проблема в том, что у потребителей возникает привычка к конкретными ароматам, консистенции — части покупателей будет сложно переключиться», — констатирует Бобровский.

Lush — не единственный косметический западный бренд, заявивший об уходе с российского рынка после начала военной операции на Украине. 11 июля французская Sephora заявила о передаче своего бизнеса в стране местным топ-менеджерам. Ранее так же поступила L'Occitane, чьи магазины в РФ продолжают работать, но под российским брендом.

Никита Щуренков

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