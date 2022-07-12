Пивовары предупредили о резком сокращении выпуска пива и росте его цены

В организации пояснили, что компоненты системы маркировки производят в США, Германии, Италии, Японии и на Тайване. Поставки оттуда заблокированы из-за санкций против России. В Союзе пивоваров также отметили, что маркировка снизит эффективность работы отрасли.
«Это подтверждается опытом введения обязательной маркировки для питьевой и минеральной воды. Данную продукцию выпускают и пивоваренные компании, которые после интеграции маркировки отмечают падение производительности линий розлива воды на 20−30%», — сказано в открытом письме.
В письме отметили, что, по мнению представителей отрасли, задачи по контролю за рынком может выполнять существующая в России Единая государственная автоматизированная информационная система. Сейчас эта система используется для контроля за рынком.
Ранее исполняющий обязанности президента AB InBev Efes Ораз Дурдыев заявил, что в 2022 году производство пива в России может сократиться на 5%. По его мнению, это произойдет из-за снижения покупательной способности россиян, роста производственных издержек и экспортных трудностей.