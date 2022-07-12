Курсы евро и доллара сравнялись на Мосбирже

К 10:19 мск курс евро обогнал доллар, он торговался по курсу 59,3450 руб./€., показав рост на 0,12 руб. с открытия торгов. Курс доллара составил 59,21 руб./$, подорожав на 0,31 руб. с открытия торгов.
Индекс Мосбиржи к 10:31 составил 1145 пунктов, сократившись на 0,85% с закрытия. Индекс РТС снизился на 0,72%, до 1145 пунктов.
Рубль стремительно слабел на неделе с 4 июля. 5 июля он терял более 10% относительно уровня закрытия торгов в понедельник, 4 июля. По итогам вторника доллар стоил 61 руб., евро — 63 руб. На закрытии торгов 11 июля доллар опустился до 58,85 руб., евро — до 59,51 руб.