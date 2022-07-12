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10:52 (мск), источник: Коммерсантъ

Курсы евро и доллара сравнялись на Мосбирже

На открытии торгов на Мосбирже курс доллара снизился до 59,3 руб./$. Евро также опустилось до отметки 59,3 руб./€. В моменте доллар даже торговался дороже евро, но сейчас валютная пара сравнялась.

ЦБ: $ 61.3045   +0.04 € 61.8056   -0.24 ММВБ: $ 61.2300   +0.31 € 61.8325   -0.52
Источник: Reuters

К 10:19 мск курс евро обогнал доллар, он торговался по курсу 59,3450 руб./€., показав рост на 0,12 руб. с открытия торгов. Курс доллара составил 59,21 руб./$, подорожав на 0,31 руб. с открытия торгов.

Индекс Мосбиржи к 10:31 составил 1145 пунктов, сократившись на 0,85% с закрытия. Индекс РТС снизился на 0,72%, до 1145 пунктов.

Лидеры снижения:

Рубль стремительно слабел на неделе с 4 июля. 5 июля он терял более 10% относительно уровня закрытия торгов в понедельник, 4 июля. По итогам вторника доллар стоил 61 руб., евро — 63 руб. На закрытии торгов 11 июля доллар опустился до 58,85 руб., евро — до 59,51 руб.

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