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12:23 (мск), источник: Газета.Ру

На сайте IKEA в России запустили онлайн-очередь для покупок

На сайт российского отделения IKEA запустили автоматическую очередь для онлайн-покупок.

Источник: Reuters

«Вы находитесь в автоматической очереди на странице ожидания. Мы вернем вас на IKEA.ru для совершения покупки, как только это будет возможно. Время ожидания зависит от единовременного количества пользователей на сайте и может занять как несколько минут, так и более часа», — говорится в публикации на сайте магазина.

Пользователей просят не обновлять страницу, чтобы не оказаться снова в конце очереди.

Также в сообщении подчеркивается, что личный кабинет и список покупок продолжают быть недоступны, товары рекомендуется добавлять сразу в корзину.

На прошлой неделе IKEA приостановила продажи товаров в рамках онлайн-распродажи на российском сайте. Тогда в компании заявили, что обрабатывают принятые заказы и «прикладывают все усилия» для возобновления продаж.

Во время загрузки произошла ошибка.
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