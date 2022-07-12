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14:28 (мск), источник: РБК

Lego полностью уйдет из России

Российское подразделение Lego расторгло контракт с компанией, которая владела магазинами бренда, и уволило большую часть московской команды. Поставки конструкторов были приостановлены с начала марта.

Источник: РИА "Новости"

Датский производитель конструкторов Lego прекращает деятельность в России, сообщил Inc. со ссылкой на сотрудника компании и генерального директора российского подразделения Евгения Чихачева.

Компания решила прекратить деятельность в России на неопределенный срок из-за нарушений операционной среды, сказал Чихачев. По его словам, подразделение Lego в Москве уже сократило 70 сотрудников и предоставило им выходные пособия, а также остановило сотрудничество с Inventive Retail Group, которая управляет 81 магазином бренда в России.

«Мы подтверждаем расторжение контракта с компанией Lego. Наша компания и дальше продолжит работать как эксперт в категории конструкторов и развивающих игрушек», — сказал РБК представитель Inventive Retail Group.

Lego приостановил поставки конструкторов в Россию 3 марта, после начала военной операции на Украине.

К началу июня часть сертифицированных магазинов Lego закрылись из-за отсутствия поставок, говорила РБК руководитель службы по связям с общественностью Inventive Retail Group (IRG) Людмила Семушина.

11 июля Минпромторг разрешил ввозить продукцию Lego в Россию с помощью параллельного импорта. Юрист компании FTL Advisers Дарья Невская рассказала Inc., что Inventive Retail Group теоретически сможет продавать «серые» наборы Lego в тех же магазинах, однако их название придется сменить.

По данным «СПАРК», выручка российского подразделения LEGO в 2021 году составила 19 млрд руб., а чистая прибыль — 1,8 млрд руб. (+63% год к году). Материнская компания Lego Group получила $1,94 млрд чистой прибыли в прошлом году.

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