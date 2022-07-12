Экс-глава PGNiG оценил решение Суда ЕС по «Северному потоку — 2»

Ранее во вторник Суд ЕС частично признал иск оператора «Северного потока — 2», оспаривающего поправки к Газовой директиве Евросоюза. В апреле 2019 года ЕС внес поправки в Газовую директиву, чтобы распространить правила, действующие для газопроводов внутри ЕС, на трубы из и в третьи страны.
«Ранее Суд ЕС отклонил эту жалобу как неприемлемую. Суд, рассматривавший апелляцию, счел ее максимально приемлемой. Таким образом, “Северный поток — 2” подаст такую жалобу во второй раз. Если бы оказалось, что “Северный поток — 2” подает жалобу — и подает ее успешно, это значит, что выигрывает в процессе против Европейской комиссии и не подчиняется последней Газовой директиве ЕС», — заявил Возняк в эфире радиостанции RMF FM.
«Это влечет для Украины катастрофу, потому что это означает, что “Северный поток — 2” будет запущен. И в тот момент, когда он будет запущен, остановится транзит через Украину. Украина столкнется с призраком замерзания насмерть зимой. Он должна будет с этим что-то сделать. А инфраструктуры для того, чтобы спасти себя, нет. Единственный путь — обратиться в Кремль за включением в российскую газовую систему, что, конечно, будет иметь политические последствия», — добавил он.
По словам Возняка, сегодняшнее решение Суда Европейского союза — «это прежде всего плохая новость для всех в Европе» и «это отличная новость для компании “Северный поток — 2” и ее председателя Герхарда Шредера».
«Говоря коротко, это означает, что в соответствии с европейским законодательством “Северный поток — 2” может претендовать на то, чтобы утверждать свою правоту, какой бы она ни была. А она очень неблагоприятна в итоге для европейского рынка», — заключил он.