01:34 (мск), источник: Известия
Овощи с огородов могут появиться на полках супермаркетов
Правительство нашло еще один способ насытить отечественный рынок овощами и стабилизировать их стоимость. Обычным россиянам, которые выращивают сельскохозяйственную продукцию на своих участках, могут позволить продавать ее торговым сетям. Вице-премьер Виктория Абрамченко распорядилась проработать вопрос, как люди смогут оформить необходимые для этого документы. Поручение, с которым ознакомились «Известия», получили Минэкономразвития, Минпромторг, Минсельхоз и Роспотребнадзор.