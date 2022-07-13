Reuters: ФРГ откажется от угля из России с 1 августа, а от нефти — с 31 декабря

По оценке издания, на Россию приходилось около 40 процентов немецкого импорта угля и нефти.
«Любому, кто знаком с историей трубопровода “Дружба”, который был инструментом советской империи в Восточной Европе, также известно, что избавление от этой зависимости — дело нетривиальное, но это то, чего мы добьёмся через несколько месяцев», — заявил Кукис.
Ранее министра экономики ФРГ уличили в занижении данных по импорту российской нефти. Журналисты обратили внимание, что ранее Роберт Хабек утверждал, будто в апреле доля импортируемой нефти из России в Германию составляла всего 12%. В ответ на запрос зампредседателя ХДС Йенса Шпана ведомство отчиталось, что в мае доля импорта российской нефти составляла 27,8%. При этом ещё в марте этот показатель равнялся почти 37%.