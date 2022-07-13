Появились новые льготы: в каком размере будут выплаты В июле скорректировались правила получения ряда льгот. К тому же появились и новые выплаты. Кому и какие меры социальной поддержки положены и как их получить?
Фоторепортажи
26Прощание с Юрием Шатуновым
16Церемония прощания с Пьером Нарциссом
Спецоперация на Украине
11:53 (мск), источник: Секрет Фирмы

Россия начала поставлять на Ближний Восток рекордное количество нефти

Российское топливо, которого «избегают» в Европе, «хлынуло» на Ближний Восток, сообщил Bloomberg. Количество доставленной нефти увеличивалось с февраля и достигло рекордного с 2016 года уровня в июне. В этом месяце, согласно данным Vortexa Ltd., восточные страны получали 155 000 баррелей топлива в день. Импорт же в Европу за этот период сократился на 30%.

Источник: Reuters

Поставки нефти на Ближний Восток могут вырасти в июле. По крайней мере, с 1 по 11 июля поставки превысили 220 000 баррелей в день, посчитали в Vortexa.

Большая часть импорта на Ближний Восток из России приходится на мазут, который часто используется в производстве электроэнергии и судоходстве. Также среди поставок — бензин, реактивное и дизельное топливо, показывают данные Vortexa.

Старший аналитик по нефтепродуктам Energy Aspects Ltd Коэн Весселс заявил, что отслеживать, что происходит с топливом российского происхождения после его выгрузки в порте Фуджейра в ОАЭ, непросто. Там после попадания в резервуар продукт может смешиваться с другой нефтью, что затрудняет отслеживание.

При этом он спрогнозировал, что «в конечном итоге» поставки замедлятся из-за будущих ограничений, связанных со страхованием судоходства. Если их введут, Россия в основном будет зависеть от своего собственного флота для перевозки грузов.

При этом поставки на Ближний Восток — лишь малая доля от общего объёма российского экспорта нефтепродуктов, и они не могут компенсировать падение импорта в Европу: он с февраля по июнь сократился более чем на полмиллиона баррелей в день.

Ранее СМИ писали, что Великобритания и Европейский союз согласовали запрет на страхование танкеров, доставляющих нефть из России. Запрет должен вступить в силу в декабре.

Из-за невысокой цены российской нефти её также стали скупать Индия и Китай.

Brent от TradingView
 Никас Сафронов рассказал, за сколько купил квартиру с видом на Кремль
Елена Темникова выиграла суд за жвачку из 90-х
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь