Россия начала поставлять на Ближний Восток рекордное количество нефти

Поставки нефти на Ближний Восток могут вырасти в июле. По крайней мере, с 1 по 11 июля поставки превысили 220 000 баррелей в день, посчитали в Vortexa.
Старший аналитик по нефтепродуктам Energy Aspects Ltd Коэн Весселс заявил, что отслеживать, что происходит с топливом российского происхождения после его выгрузки в порте Фуджейра в ОАЭ, непросто. Там после попадания в резервуар продукт может смешиваться с другой нефтью, что затрудняет отслеживание.
При этом он спрогнозировал, что «в конечном итоге» поставки замедлятся из-за будущих ограничений, связанных со страхованием судоходства. Если их введут, Россия в основном будет зависеть от своего собственного флота для перевозки грузов.
Ранее СМИ писали, что Великобритания и Европейский союз согласовали запрет на страхование танкеров, доставляющих нефть из России. Запрет должен вступить в силу в декабре.
Из-за невысокой цены российской нефти её также стали скупать Индия и Китай.