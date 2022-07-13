Минфин США: предельная цена на российскую нефть должна быть выгодной для добычи

«Мы слышали, что некоторые выражали обеспокоенность в связи с тем, что Россия может попросту прекратить добычу. Я бы сказала, что в качестве ответа со стороны России это не имеет особого смысла. Мы рассчитываем установить ценовой лимит на таком уровне, при котором России будет явно выгодно продолжать добычу», — сказала Йеллен в интервью газете Wall Street Journal.
Также она рассказала, что обсуждала перспективу установления предельной цены с вице-премьером КНР Лю Хэ. По словам Йеллен, стороны договорились продолжить контакты в этом направлении. «Они выслушали нас и выразили готовность к дальнейшему обсуждению данного вопроса», — сказала глава Минфина.
Лидеры стран G7 ранее заявили, что планируют ограничить цены на российскую нефть, чтобы уменьшить доходы России и стабилизировать цены на энергоносители. По мнению вице-премьера России Александра Новака, это решение вызовет дисбаланс на рынке и рост котировок.
Аналитики американского банка JPMorgan Chase & Co считают, что нефть может подорожать до $380 за баррель, если санкции США и Европы заставят Россию нанести «ответный удар» по добыче нефти. 3 июля премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что стоимость российской нефти может быть снижена в два раза. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале в ответ на это заявил, что у Японии в таком случае не будет ни нефти, ни газа из России, как и участия в проекте по СПГ «Сахалин-2».
6 июля Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что США и союзники обсуждают возможность ограничить цену на российскую нефть в размере от $40 до $60 за баррель. При этом администрация Джо Байдена считает ограничение в $40 слишком низким, поскольку страны Запада хотят сократить доходы России, а не прийти к очередному скачку цен на нефть из-за плохо просчитанных мер.