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18:20 (мск), источник: RTVi

Евро впервые за 20 лет стал стоить дешевле доллара

На фоне данных о рекордной инфляции в США 13 июля доллар впервые за последние 20 лет стал торговаться дороже евро: курс европейской валюты на международном рынке Forex к 15:45 мск опустился до $0,9999. В предыдущий раз €1 стоил меньше $1 около 20 лет назад — 6 декабря 2002 года.

ЦБ: $ 58.5322   -0.32 € 58.9002   +0.14 ММВБ: $ 61.2300   +0.31 € 61.8325   -0.52
Источник: Reuters

Днем ранее, 12 июля, курсы евро и доллара на Московской бирже сравнялись впервые за 20 лет. Обе валюты торговались по цене около 59,3 рублей.

Причина паритета — инфляция в США

В июне 2022 года инфляция в США ускорилась сильнее, чем прогнозировалось: индекс потребительских цен в июне вырос до 9,1% по сравнению с 8,6% в мае, что стало самым большим месячным приростом с конца 1981 года, передает Bloomberg со ссылкой на американское министерство труда. Сильнее всего подорожали бензин, жилье и продукты питания.

Инфляция в США превышает прогнозируемые показатели уже четвертый месяц подряд, хотя ее разгон еще в конце прошлого года достиг максимального уровня за последние 30 лет.

В материале Bloomberg говорится, что высокая инфляция подтверждает «растущее ценовое давление, широко распространившееся по всем секторам экономики и продолжающее подрывать покупательную способность граждан и их доверие к властям». Эксперты, на которых ссылается издание, считают, что Федеральная резервная система (ФРС) США вынуждена будет под этим давлением проводить агрессивную финансовую политику, направленную на сдерживание спроса, а президент страны Джо Байден и его сторонники-демократы в Конгрессе неизбежно столкнутся с падением уровня поддержки избирателей.

На фоне ожидаемого ужесточения политики ФРС (речь идет о скором повышении ставки на 75 базисных пунктов) доллар укрепился, а евро продолжил дешеветь по отношению к нему. «Ведомости» отмечали, что европейская валюта слабела по отношению к американской на протяжении всего предыдущего года и по сравнению с июнем 2021 года потеряла 17,8% — главным образом из-за расхождения в политике Федеральной резервной системы США (ФРС) и Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Кроме того, евро проигрывает доллару из-за энергетической зависимости Европы от России, указывает The Bell.

Эксперты считают, что ЕЦБ недостаточно оперативно реагирует на рост инфляции в еврозоне: его базовая ставка все еще остается на уровне −0,5% — тогда как базовая ставка ФРС США уже вошла в диапазон 1,5—1,75%. Инвестиционный менеджер УК «Альфа-Капитал» Тимур Нигматуллин заявил телеграм-каналу «Радиоточка НСН», что «как только Федеральная резервная система США приступит к снижению ставки, а ЕЦБ будет ее повышать, мы увидим обратную тенденцию».

В ближайшее время евро может упасть до $0,95, а потом до $0,90 — такой прогноз сделал валютный стратег Nomura International Джордан Рочестер.

По его словам, если трубопровод «Северный поток — 1» не возобновит работу после техобслуживания, цены на газ вырастут еще сильнее, а подземные газохранилища будут слишком медленно заполняться (в сопоставлении с целевым уровнем 80% к зиме), то европейская валюта продолжит слабеть.

Кроме того, аналитики выражают опасения по поводу негативного влияния снижения курса евро на экономику Евросоюза. Профессор экономики Гамбургского университета Микаэль Бауэр предупредил о возможном эффекте обратной связи, из-за которого «слабый евро может стать толчком к и без того высокой инфляции». Зато падение евро привлекло в Европу американских туристов, для которых поездки в европейские страны, в том числе на шопинг, стали куда более выгодными, нежели раньше.

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