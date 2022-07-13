Евро впервые за 20 лет стал стоить дешевле доллара

Днем ранее, 12 июля, курсы евро и доллара на Московской бирже сравнялись впервые за 20 лет. Обе валюты торговались по цене около 59,3 рублей.
В июне 2022 года инфляция в США ускорилась сильнее, чем прогнозировалось: индекс потребительских цен в июне вырос до 9,1% по сравнению с 8,6% в мае, что стало самым большим месячным приростом с конца 1981 года, передает Bloomberg со ссылкой на американское министерство труда. Сильнее всего подорожали бензин, жилье и продукты питания.
В материале Bloomberg говорится, что высокая инфляция подтверждает «растущее ценовое давление, широко распространившееся по всем секторам экономики и продолжающее подрывать покупательную способность граждан и их доверие к властям». Эксперты, на которых ссылается издание, считают, что Федеральная резервная система (ФРС) США вынуждена будет под этим давлением проводить агрессивную финансовую политику, направленную на сдерживание спроса, а президент страны Джо Байден и его сторонники-демократы в Конгрессе неизбежно столкнутся с падением уровня поддержки избирателей.
На фоне ожидаемого ужесточения политики ФРС (речь идет о скором повышении ставки на 75 базисных пунктов) доллар укрепился, а евро продолжил дешеветь по отношению к нему. «Ведомости» отмечали, что европейская валюта слабела по отношению к американской на протяжении всего предыдущего года и по сравнению с июнем 2021 года потеряла 17,8% — главным образом из-за расхождения в политике Федеральной резервной системы США (ФРС) и Европейского центрального банка (ЕЦБ).
Эксперты считают, что ЕЦБ недостаточно оперативно реагирует на рост инфляции в еврозоне: его базовая ставка все еще остается на уровне −0,5% — тогда как базовая ставка ФРС США уже вошла в диапазон 1,5—1,75%. Инвестиционный менеджер УК «Альфа-Капитал» Тимур Нигматуллин заявил телеграм-каналу «Радиоточка НСН», что «как только Федеральная резервная система США приступит к снижению ставки, а ЕЦБ будет ее повышать, мы увидим обратную тенденцию».
В ближайшее время евро может упасть до $0,95, а потом до $0,90 — такой прогноз сделал валютный стратег Nomura International Джордан Рочестер.
Кроме того, аналитики выражают опасения по поводу негативного влияния снижения курса евро на экономику Евросоюза. Профессор экономики Гамбургского университета Микаэль Бауэр предупредил о возможном эффекте обратной связи, из-за которого «слабый евро может стать толчком к и без того высокой инфляции». Зато падение евро привлекло в Европу американских туристов, для которых поездки в европейские страны, в том числе на шопинг, стали куда более выгодными, нежели раньше.