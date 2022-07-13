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17:38 (мск), источник: Ведомости

«Газпром» прокомментировал ситуацию с возвращением турбины для «Северного потока»

У «Газпрома» нет документов, которые позволяют немецкой Siemens вывезти из Канады газотурбинный двигатель для газопровода «Северный поток», поэтому невозможно спрогнозировать развитие ситуации, сообщила пресс-служба компании.

Источник: РИА "Новости"

«Газпром» не располагает ни одним документом, позволяющим компании Siemens вывезти из Канады находящийся там на ремонте газотурбинный двигатель для КС «Портовая». В этих обстоятельствах не представляется возможным сделать объективный вывод о дальнейшем развитии ситуации с обеспечением безопасной работы КС «Портовая», которая является критически важным объектом для газопровода «Северный поток», — рассказали в пресс-службе.

В середине июня «Газпром» сообщил, что на компрессорной станции «Портовая» вышла из строя часть оборудования, поэтому мощность трубопровода «Северный поток» сократилась на 40%. В компании отметили, что передали немецкой Siemens турбину для ремонта, однако та не вернула оборудование вовремя. В Siemens заявили, что турбину не могут вернуть из Канады из-за санкций страны в отношении России.

В результате переговоров властей Германии и Канады Оттава решила вернуть турбину. Издание The Globe and Mail сообщило со ссылкой на источники, что власти Канады также разрешили Siemens Canada в течение двух лет ремонтировать и проводить техобслуживание еще пяти турбин для «Северного потока».

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