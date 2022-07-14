Ericsson потеряла $130 млн при уходе с российского рынка

«Это стоит 1,2 млрд шведских крон. Примерно на столько сократились операции в России», — рассказал генеральный директор компании Бёрье Экхольм в интервью газете Dagens Nyheter, где он также отметил сокращение присутствия на китайском рынке. — «Мы потеряли долю рынка. Теперь посмотрим, сможем ли восстановиться в Китае. Они ушли далеко вперед с 5G. Посмотрим, сможем ли присоединиться к ним».
Операционная прибыль телекоммуникационного гиганта составила 7,3 млрд крон ($780 млн), что несколько меньше прогнозов аналитиков, рассчитывавших на 8 млрд крон ($850 млн), но больше, чем в аналогичный период прошлого года, когда она равнялась 5,8 млрд крон ($620 млн).
Оборот компании во втором квартале этого года составил 62,5 млрд крон ($6,67 млрд) против 54,9 млрд крон ($5,86 млрд) во втором квартале 2021 года. Прогноз по этому показателю находился на уровне 61,7 млрд крон ($6,6 млрд).