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11:54 (мск), источник: ТАСС

Ericsson потеряла $130 млн при уходе с российского рынка

СТОКГОЛЬМ, 14 июля. /ТАСС/. Уход с российского рынка обошелся компании Ericsson в 1,2 млрд крон ($130 млн). Эти данные приводятся в опубликованном в четверг отчете телекоммуникационного гиганта за второй квартал.

Источник: AP 2022

«Это стоит 1,2 млрд шведских крон. Примерно на столько сократились операции в России», — рассказал генеральный директор компании Бёрье Экхольм в интервью газете Dagens Nyheter, где он также отметил сокращение присутствия на китайском рынке. — «Мы потеряли долю рынка. Теперь посмотрим, сможем ли восстановиться в Китае. Они ушли далеко вперед с 5G. Посмотрим, сможем ли присоединиться к ним».

Операционная прибыль телекоммуникационного гиганта составила 7,3 млрд крон ($780 млн), что несколько меньше прогнозов аналитиков, рассчитывавших на 8 млрд крон ($850 млн), но больше, чем в аналогичный период прошлого года, когда она равнялась 5,8 млрд крон ($620 млн).

Оборот компании во втором квартале этого года составил 62,5 млрд крон ($6,67 млрд) против 54,9 млрд крон ($5,86 млрд) во втором квартале 2021 года. Прогноз по этому показателю находился на уровне 61,7 млрд крон ($6,6 млрд).

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