Минтруд хочет привязать количество бюджетных мест в вузах к потребностям экономики

Службы занятости смогут участвовать в определении контрольных показателей приема на обучение по профессиям, специальностям, направлениям подготовки за счет бюджетных средств, а также участвовать в распределении бюджетных мест по образовательным учреждениям, следует из предложенных изменений. При принятии решений о распределении бюджетных мест будет учитываться в том числе «оценка эффективности удовлетворения потребностей экономики в трудовых ресурсах» на основе данных о трудоустройстве выпускников, т. е. соответствие профиля образования фактически выполняемой работе, а также баланс потенциального предложения на рынке труда и спроса на рабочую силу.
Правительство уже ведет мониторинг трудоустройства выпускников. Это деперсонализированные сведения, которые показывают, какова средняя заработная плата выпускников тех или иных направлений по разным годам выпуска, какой процент выпускников был трудоустроен, пояснил источник, близкий к Минтруду.
Эти данные в целом используются Минобрнауки для оценки работы вузов, а также при прогнозировании ситуации на рынке труда. Предлагается в будущем сделать публичными часть этих сведений — например, средний процент трудоустройства по направлениям подготовки, поясняет собеседник.
Предложение соответствует задачам ведомства по совершенствованию механизма сбора информации о профессиональной деятельности граждан, в том числе о ее соответствии полученной квалификации, говорится в материалах к проекту закона. Это нужно для повышения эффективности выбора абитуриентами конкретных видов специальностей и профессий, предоставления работодателям информации о выпускниках и их зарплатных ожиданиях, а также для подготовки стратегии подбора молодых специалистов и формирования кадрового состава, следует из материалов.
Помимо этого, законопроект предусматривает комплексное регулирование трудоустройства выпускников. Службы занятости взаимодействуют с центрами карьеры в вузах и содействуют в организации стажировок, говорится в проекте изменений в закон. Также, согласно документу, они оказывают помощь в поиске работы через организацию ярмарок вакансий, содействуют в переезде и переселении выпускников в другую местность, оказывают дополнительную поддержку работодателям, трудоустроившим выпускников вуза.
В условиях риска роста безработицы особенное внимание государство должно уделять мерам по трудоустройству молодежи, считает ведущий аналитик направления «Экономика и социальное развитие» ЦСР Елена Хейфец. Возможным решением этой задачи может стать создание единой экосистемы для студентов и компаний, в которой молодые люди, попадая в вуз, будут знакомиться с потенциальными работодателями, полагает Хейфец, это позволит уже на ранних стадиях восполнять потребности рынка труда квалифицированной рабочей силой.
В настоящий момент службы занятости не так сильно востребованы среди молодежи, молодые люди все чаще обращаются к платформам поиска работы из-за их быстроты и доступности, считает Хейфец.
Мониторинг трудоустройства выпускников уже существует в России — он агрегирует информацию из федерального реестра дипломов и образования обо всех выпускниках учебных заведений с данными ПФР, поясняет проректор и заведующий лабораторией исследований рынка труда НИУ ВШЭ Сергей Рощин.
Это большая база данных обо всех выпускниках вузов России, которая нужна для коррекции политики в области образования. Эта информация также содержит данные о заработных платах, поэтому она важна для абитуриентов, чтобы они могли ориентироваться в выборе профессий и перспектив на рынке труда, добавляет Рощин.
Сегодня в профессиональных кругах активно обсуждается возможность публикации данных о трудоустройстве выпускников вузов, говорит заместитель директора Высшей школы менеджмента РЭУ им. Плеханова Елена Окунькова. Несколько лет такая информация была в открытом доступе с детальной аналитикой и содержательной инфографикой о трудоустройстве, средней заработной плате и межрегиональной миграции выпускников всех вузов России, но ресурс не стал достаточно востребованным ни со стороны абитуриентов и их родителей, ни со стороны региональных органов исполнительной власти, считает она. По ее словам, эта система мониторинга трудоустройства выпускников вузов может быть применима в основном в отношении оценки эффективности деятельности образовательных организаций, в том числе с позиции их взаимодействия с рынком труда и ответа на кадровые запросы экономики.
Определение госзаказа (число бюджетных мест в вузах и их распределение) сейчас находится на стороне Министерства науки и высшего образования и Министерства просвещения, обратил внимание Рощин. Государство определяет количество бюджетных мест по разным видам деятельности, исходя из представления об экономической политике и важности тех или иных сфер, добавляет он. Образовательные организации подают заявку на конкурс на бюджетные места по укрупненным группам направлений, а правительство на основе параметров успешности деятельности этих образовательных организаций принимает решение о распределении мест, говорит эксперт. По словам Рощина, пока не очевидно, как центры занятости смогут принимать участие в этом решении.
«Ведомости» направили запросы в Минтруд и Минобрнауки.