Bloomberg: Россия намерена создать свой эталонный сорт нефти

По его данным, профильные российские министерства, нефтедобытчики и Центральный банк планируют в октябре начать торговлю нефтью «на национальной платформе». Россия будет работать над привлечением иностранных партнёров к закупке нефти с целью выйти на объёмы торговли, достаточные для установления контрольного ценового показателя в период между мартом и июлем 2023 года, пишет Bloomberg.
Агентство приводит слова двух пожелавших остаться неизвестными российских чиновников, которые якобы подтвердили планы по установлению контрольного ценового показателя нефти. Цель — противодействовать внешнему влиянию и давлению ограничительных мер. Пока планы находятся на ранней стадии.
Введённые Евросоюзом и США ограничения на закупки российской нефти привели к резкому росту цен на мировом рынке. Россия смогла перенаправить крупные объёмы сырья на другие рынки (Индия, Китай) и даже повысить свои доходы, хотя и продавая со скидкой. А вот ЕС и США несут убытки, включая вторичный эффект в виде инфляции.
Ранее Лайф писал, что эмбарго на нефть из России может обернуться для Европы снижением уровня жизни населения. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков. Он высказал мнение, что решение об ограничении поставок российского чёрного золота было принято вопреки здравому смыслу.