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10:35 (мск), источник: Ведомости

Производитель замороженных овощей и фруктов Hortex ушел из России

Польский производитель овощей, фруктов и ягод Hortex ушел из России. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные в ЕГРЮЛ.

Источник: РИА "Новости"

По данным газеты, такая запись в реестре появилась 11 июля.

Российский бизнес Hortex передал своей операционной компании в России «Ортика фрозен фудс» ГК «Агама». Информацию также подтвердил источник «Коммерсанта», но не уточнил сумму сделки. ГК «Агама» принадлежит Юрию Алашееву и Игорю Лысенкову. Компания занимается производством и поставками рыбы и выпускает свою продукцию под брендами Agama, «Бухта изобилия».

Hortex считается лидером рынка замороженных овощей и фруктов Центральной и Восточной Европы. В России у компании есть два завода в Подмосковье и один — в Карелии.

По словам управляющего директора компании «Ягоды Карелии» Александра Самохвалова, польский производитель заморозки планировал уйти с российского рынка еще до кризиса. Проблемы были вызваны продуктовым эмбарго, которого Россия ввела в 2014 году в отношении Евросоюза.

Ранее об уходе из России сообщил производитель конструкторов Lego. Датская компания полностью прекращает работу в стране и разрывает отношения с Inventive Retail Group (IRG), которая управляет 81 магазином бренда в России. В июле об уходе с российского рынка также заявила Sephora. Российские магазины Ile de Beauté, принадлежащие американской сети магазинов косметики, перейдут к региональному генеральному директору Евгению Дроздову.

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