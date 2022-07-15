10:35 (мск), источник: Ведомости
Производитель замороженных овощей и фруктов Hortex ушел из России
Польский производитель овощей, фруктов и ягод Hortex ушел из России. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные в ЕГРЮЛ.
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По данным газеты, такая запись в реестре появилась 11 июля.
Российский бизнес Hortex передал своей операционной компании в России «Ортика фрозен фудс» ГК «Агама». Информацию также подтвердил источник «Коммерсанта», но не уточнил сумму сделки. ГК «Агама» принадлежит Юрию Алашееву и Игорю Лысенкову. Компания занимается производством и поставками рыбы и выпускает свою продукцию под брендами Agama, «Бухта изобилия».
Hortex считается лидером рынка замороженных овощей и фруктов Центральной и Восточной Европы. В России у компании есть два завода в Подмосковье и один — в Карелии.
По словам управляющего директора компании «Ягоды Карелии» Александра Самохвалова, польский производитель заморозки планировал уйти с российского рынка еще до кризиса. Проблемы были вызваны продуктовым эмбарго, которого Россия ввела в 2014 году в отношении Евросоюза.
Ранее об уходе из России сообщил производитель конструкторов Lego. Датская компания полностью прекращает работу в стране и разрывает отношения с Inventive Retail Group (IRG), которая управляет 81 магазином бренда в России. В июле об уходе с российского рынка также заявила Sephora. Российские магазины Ile de Beauté, принадлежащие американской сети магазинов косметики, перейдут к региональному генеральному директору Евгению Дроздову.