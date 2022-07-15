Ресторатор Пинский и Тимати станут новыми владельцами Starbucks в России

Пинский рассказал, что начал переговоры со Starbucks еще в марте. «Судя по тому, что сейчас закрываем сделку, то сделали самое правильное предложение», — отметил он.
Ранее Пинский не подтвердил «Ведомостям» информацию о покупке сети кофеен. Комментарии не предоставили также Starbucks и ФАС. О том, что ресторатор станет новым владельцем российского бизнеса компании, в начале июля сообщили источники, которым такую информацию рассказали в самом Starbucks.
Отмечалось, что сделка может быть закрыта уже в 20-х числах июля этого года. По словам гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, сумма покупки вряд ли превысила 700 млн руб. Как и в случае с сетью ресторанов быстрого питания «Макдоналдс», который переименовали во «Вкусно — и точка», новым владельцам придется провести ребрендинг Starbucks.
Starbucks приостановил деятельность в России в начале марта из-за начала спецоперации России на Украине. Компания перестала поставлять свою продукцию и закрыла кофейни. В конце мая американская сеть заявила, что уйдет с российского рынка и закроет 130 заведений. Выручка юрлица Starbucks в России «Кофе Сирена» по РСБУ в 2021 г. выросла на 42% до 5,2 млрд руб. Чистая прибыль компании по РСБУ — 199,2 млн руб. против убытка 523,2 млн руб. в 2020 г.