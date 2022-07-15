Прогулки за облаками: чем манит туристов Северная ОсетияГоры и ледники, святилища и семейные башни, арака и пироги делают запоминающимся даже короткое путешествие
Фоторепортажи
13Последний герой
16Аномальная жара в России
Спецоперация на Украине
10:27 (мск), источник: Ведомости

Ресторатор Пинский и Тимати станут новыми владельцами Starbucks в России

Американская сеть кофеен Starbucks продаст российский бизнес ресторатору Антону Пинскому, рэперу и бизнесмену Тимати, а также компании «Синдика» сенатора Арсена Канокова. Об этом Forbes рассказал сам Пинский. Ресторатор не раскрыл условия сделки.

Источник: РИА "Новости"

Пинский рассказал, что начал переговоры со Starbucks еще в марте. «Судя по тому, что сейчас закрываем сделку, то сделали самое правильное предложение», — отметил он.

Ранее Пинский не подтвердил «Ведомостям» информацию о покупке сети кофеен. Комментарии не предоставили также Starbucks и ФАС. О том, что ресторатор станет новым владельцем российского бизнеса компании, в начале июля сообщили источники, которым такую информацию рассказали в самом Starbucks.

Отмечалось, что сделка может быть закрыта уже в 20-х числах июля этого года. По словам гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, сумма покупки вряд ли превысила 700 млн руб. Как и в случае с сетью ресторанов быстрого питания «Макдоналдс», который переименовали во «Вкусно — и точка», новым владельцам придется провести ребрендинг Starbucks.

Starbucks приостановил деятельность в России в начале марта из-за начала спецоперации России на Украине. Компания перестала поставлять свою продукцию и закрыла кофейни. В конце мая американская сеть заявила, что уйдет с российского рынка и закроет 130 заведений. Выручка юрлица Starbucks в России «Кофе Сирена» по РСБУ в 2021 г. выросла на 42% до 5,2 млрд руб. Чистая прибыль компании по РСБУ — 199,2 млн руб. против убытка 523,2 млн руб. в 2020 г.

 «Одержимая»: фото на память
Теория больших чувств: соавтор Хокинга и аффективная нейронаука
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь