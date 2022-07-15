Россияне стали покупать больше водки

Всего в июне продажи алкоголя (за исключением пива, напитков, изготовляемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи) выросли на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на исследование Национального союза защиты прав потребителей.
В июне 2022 года в розничных магазинах продали 17,2 млн дал алкоголя (без пива, напитков, изготовляемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи), что на 5,8% больше июня прошлого года. Всего за шесть месяцев года 103,3 млн дал, что на 3,9% больше первого полугодия 2021 года.
Быстрее всего растет продажа слабоалкогольных напитков крепостью до 9%. В июне продажи такого алкоголя выросло до 1,2 млн дал, что в 1,6 раза больше, чем в июне 2021. За полгода в магазинах продали 7,04 млн дал слабого алкоголя, что в 1,8 раз больше показателей 2021 года.
Продажи шампанского и игристых вин в июне выросли на 10,1%, до 1,4 млн дал, в первом полугодии — на 6,3% (8,1 млн дал). Продажи тихих вин выросли на 1%, до 4,5 млн дал, за шесть месяцев — на 1,6% (25,7 млн дал).
За июнь на 8,9% выросли продажи коньяка, всего за месяц в розничных магазинах продали 0,92 млн дал. За шесть месяцев года они выросли на 3,5%, до 5,8 млн дал.