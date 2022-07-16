Японские власти просят Mitsui и Mitsubishi сохранить доли в «Сахалине-2»

«Японские компании уже имеют долю, поэтому мы договорились, что они должны крепко удерживать ее», — сказал министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда по итогам встречи с премьером Фумио Кисидой (цитата по Nikkei).
«Сахалин-2» с 1994 года реализуется на основе соглашения о разделе продукции. Доли в проекте принадлежат «Газпрому» (50% плюс одна акция), Shell (27,5%), Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%). Shell уже заявлял, что ищет способ выйти из проекта из-за военной операции на Украине и последовавших санкций Запада против России.
В конце июня президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому все имущество проекта будет передано в собственность РФ. Владельцами нового оператора станут «Газпром» и иностранные участники «Сахалина-2», если они того пожелают. Если же они откажутся остаться в проекте на новых условиях, их долю продадут, а деньги от продажи будут заморожены в РФ на счетах типа «С».