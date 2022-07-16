Минпромторг рассмотрит вопрос снижения НДС для социально значимых товаров

В конце июня сообщалось, что Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) обратилась с письмом к главе ФНС Даниилу Егорову с просьбой принять новый пакет мер поддержки торговой отрасли. Среди предложений — снижение НДС на социально значимые товары для сдерживания продуктовой инфляции.
«Снижение НДС — это всегда вопрос очень чувствительный и очень детально обсуждаемый. Нужно помнить, что крупные ритейлеры в нашей стране уже ограничили наценку на социально значимые товары в пределах пяти-десяти процентов. При этом в России на данный момент отрицательная инфляция. Прогнозы зарубежных экспертов о том, что у нас, якобы, будет галопирующая инфляция на продовольственном рынке, не оправдались», — прокомментировал Евтухов.
Он призвал проанализировать сложившуюся ситуацию и затем принять нужные действия.
«В рамках обсуждения между Минфином, Минпромторгом, Минэком и другими заинтересованными ведомствами сейчас оценивается целесообразность и самое главное — возможные последствия этого решения. Решение по обнулению НДС, конечно, может быть принято, но прежде мы все должны четко понимать — приведет ли это к снижению цен, или нет», — добавил замминистра.
Евтухов также отметил, что сейчас Минпромторг поддерживает отрасль с помощью льготных рыночных инструментов: сокращаются цепочки посредников, развивается многоформатная розница.
«Мне кажется, в подобной работе больше практического смысла и пользы, чем пытаться обнулить налоги», — подчеркнул он.