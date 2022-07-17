Экономист назвал новую «красную линию» для рубля

В беседе с агентством «Прайм» специалист пришёл к выводу, что риторика чиновников ужесточилась именно тогда, когда курс рубля к доллару приблизился к отметке 50. Учитывая этот факт, уровень в 50 рублей за доллар и можно условно считать «красной линией», полагает Сыроваткин.
Впрочем, эту отметку специалист назвал достаточно условной, так как рубль по-прежнему в свободном плавании, его никто не таргетирует. Комфортным для разных отраслей экономики будет являться свой курс, хотя власти называют компромиссным диапазон в 70−80 рублей за доллар. В связи с этим, по словам Сыроваткина, остаётся открытым вопрос, «как туда вернуться».
Напомним, ранее независимый директор Росимущества, член Московского отделения АНО «Деловая Россия» Алексей Улитенко заявил, что есть по меньшей мере два способа стимуляции роста доллара до отметки в 80 рублей. Надо ослабить в России существующие ограничения, введённые в последние месяцы, либо нарастить долю импорта.