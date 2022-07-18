Отремонтированная машина для «Северного потока» отправлена в Германию

Канада 17 июля отправила в Германию отремонтированную газовую турбину Siemens Energy, используемую для подачи газа по газопроводу «Северный поток» из России в Германию, утверждают источники «Ъ», знакомые с ситуацией. Машина доставляется в Германию самолетом, а не по воде, как планировалось исходно, что должно ускорить прибытие.
Далее турбина будет транспортироваться на пароме и по суше через Хельсинки в Россию (компрессорная станция «Портовая» расположена возле поселка Торфяновка Ленинградской области примерно в 20 км от границы с Финляндией). Пятый пакет санкций ЕС не содержит запрета на поставку в РФ газовых турбин, поэтому сложностей с ее вывозом возникнуть не должно. Но возможны задержки при прохождении таможенных процедур. Оборудование прибудет в Россию ориентировочно 24 июля, еще три-четыре дня займет пусконаладка.
В Siemens Energy и «Газпроме» отказались комментировать сроки поставки турбины.
«Газпром» 16 июня снизил уровень поставок по трубопроводу «Северный поток» до 40% от номинальной мощности (67 млн кубометров в сутки), сославшись на проблемы с ремонтом и доставкой газовых турбин «Портовой». На тот момент одна турбина не могла быть вывезена из Монреаля, где происходит их ремонт, поскольку власти Канады ввели против «Газпрома» санкции и запретили возврат оборудования в РФ.
После переговоров с германскими властями Канада все же согласилась выпустить турбину «Газпрома» из страны и выдать до 31 декабря 2024 года лицензию для ремонта, обслуживания и транспортировки еще пяти турбин «Газпрома».
Транзит через Польшу остановлен, так как Россия запретила пользоваться польским участком газопровода «Ямал—Европа» в ответ на санкции Польши против «Газпрома». Газ через Украину транспортируется только через точку входа «Суджа» в размере не более 42 млн кубометров в сутки, что составляет примерно 38% от забронированных «Газпромом» мощностей украинской газотранспортной системы.
Дефицит газа на европейском рынке ужесточился, и Германия, крупнейший покупатель российского газа, вынуждена была посреди лета поднимать газ из хранилищ.
Глава Shell Бен ван Берден 15 июля предупредил, что властям государств ЕС, возможно, придется вводить нормирование потребления газа уже этой зимой. По данным германского сетевого регулятора, на 17 июля хранилища страны заполнены на 65%.
В «Газпроме» пояснили, что ждут от Siemens документального подтверждения возможности возврата отремонтированных турбин для «Северного потока» в Россию, а также дальнейшего выполнения обязательств по их ремонту и обслуживанию. В компании отметили, что рассчитывают «на безусловное выполнение группой компаний Siemens своих обязательств в рамках сервисного обслуживания газотурбинных двигателей, от которых зависит надежная работа газопровода “Северный поток” и обеспечение природным газом европейских потребителей».
Власти Германии уже неоднократно заявляли, что не исключают полной остановки поставок российского газа, поскольку не верят, что причины снижения прокачки по «Северному потоку» являются исключительно техническими.