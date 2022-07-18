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08:52 (мск), источник: Коммерсантъ

FinExpertiza: число закрытых в России компаний к июлю выросло на 17,5%

В марте-июне в России закрылись 113,5 тыс. коммерческих предприятий. Это на 17,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом говорится в исследовании FinExpertiza на основании данных Федеральной налоговой службы (ФНС), результаты приводит ТАСС.

Источник: Reuters

В основном компании исключали из ЕГРЮЛ по решению налоговых органов. В частности, 78 тыс. компаний (68,7% случаев) исключили из-за наличия недостоверных данных, еще 19 тыс. (16,7%) юрлиц были признаны недействующими (они в течение года не сдавали налоговую отчетность и не проводили операций по счетам). Около 16,5 тыс. предприятий (14,5%) были ликвидированы собственниками, из них 2,5 тыс. (2,2%) — в порядке банкротства. 1,6 тыс. компаний (1,4%) были реорганизованы.

Как показало исследование, в упомянутый период было зарегистрировано 78,6 тыс. новых компаний или 69,2% относительно числа закрытых.

С 1 июля в четырех крупнейших регионах РФ ввели автоматизированный режим налогообложения для новых предпринимателей и организаций. ФНС рассчитывает открыть его для уже существующего некрупного бизнеса с 2023 года. Налоговая служба рассматривает происходящее как действенный способ экономии ресурсов предпринимателей.

Лаура Кеффер

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