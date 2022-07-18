FinExpertiza: число закрытых в России компаний к июлю выросло на 17,5%

В основном компании исключали из ЕГРЮЛ по решению налоговых органов. В частности, 78 тыс. компаний (68,7% случаев) исключили из-за наличия недостоверных данных, еще 19 тыс. (16,7%) юрлиц были признаны недействующими (они в течение года не сдавали налоговую отчетность и не проводили операций по счетам). Около 16,5 тыс. предприятий (14,5%) были ликвидированы собственниками, из них 2,5 тыс. (2,2%) — в порядке банкротства. 1,6 тыс. компаний (1,4%) были реорганизованы.
Как показало исследование, в упомянутый период было зарегистрировано 78,6 тыс. новых компаний или 69,2% относительно числа закрытых.
С 1 июля в четырех крупнейших регионах РФ ввели автоматизированный режим налогообложения для новых предпринимателей и организаций. ФНС рассчитывает открыть его для уже существующего некрупного бизнеса с 2023 года. Налоговая служба рассматривает происходящее как действенный способ экономии ресурсов предпринимателей.