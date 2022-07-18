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10:28 (мск), источник: © РИА Новости

Н&M решила уйти из России

ЦЮРИХ, 18 июл — РИА Новости. Одна из крупнейших мировых розничных сетей торговли одеждой Hennes&Mauritz (H&M) сообщила о решении уйти с российского рынка.

Источник: РИА "Новости"

«H&M Group приостановила все продажи в России. Учитывая текущие операционные проблемы и непредсказуемое будущее, сегодня компания объявляет, что решила начать процесс сворачивания бизнеса в стране», — говорится в сообщении шведской компании, опубликованном в понедельник.

Как заявила генеральный директор H&M Group Хелена Хельмерссон, компания считает невозможным продолжение деятельности в России в текущих условиях.

Как отмечается, в рамках процесса сворачивания бизнеса планируется на время возобновить работу магазинов для распродаж.

Компания, которая работала в России с 2009 года, оценила затраты на сворачивание бизнеса в РФ в 2 миллиарда шведских крон (190 миллионов долларов). Сообщается, что это будет отражено в отчетности за третий квартал этого года.

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