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13:31 (мск), источник: © РИА Новости

В Кремле ответили на вопрос о ситуации в российской экономике

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Текущая ситуация в сфере развития бизнеса в России осложнена недружелюбным окружением, но она гораздо лучше, чем ожидал Запад, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости

«То, что есть проблема, да, безусловно, ситуация текущая осложняется недружелюбной средой, недружелюбным окружением со стороны имеется ввиду коллективного Запада, но в то же время она гораздо лучше того, чем-то, чего ожидал тот самый коллективный Запад, когда шел на попытки блокады нашей экономики, введения санкций и так далее и тому подобное», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле относятся к поставленным президентом Владимиром Путиным целям в части развития в России бизнеса, в частности о том, что к 2024 году Россия «должна была войти в пятерку сильнейших экономик мира и оказаться на двадцатой строчке рейтинга Doing Business».

Песков подчеркнул, что вопрос нужно «рассматривать в комплексе».

А в комплексе ситуация, еще раз повторяю, она имеет проблемы, но она лучше, чем-то, что ожидали западники.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России

Песков добавил, что «определенные корректировки» в планы по развитию внесены, но «тем не менее президент не отменяет амбициозных планов развития».

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