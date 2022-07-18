В Кремле ответили на вопрос о ситуации в российской экономике

«То, что есть проблема, да, безусловно, ситуация текущая осложняется недружелюбной средой, недружелюбным окружением со стороны имеется ввиду коллективного Запада, но в то же время она гораздо лучше того, чем-то, чего ожидал тот самый коллективный Запад, когда шел на попытки блокады нашей экономики, введения санкций и так далее и тому подобное», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле относятся к поставленным президентом Владимиром Путиным целям в части развития в России бизнеса, в частности о том, что к 2024 году Россия «должна была войти в пятерку сильнейших экономик мира и оказаться на двадцатой строчке рейтинга Doing Business».
Песков подчеркнул, что вопрос нужно «рассматривать в комплексе».
Песков добавил, что «определенные корректировки» в планы по развитию внесены, но «тем не менее президент не отменяет амбициозных планов развития».