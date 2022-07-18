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14:38 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин назвал скромными результаты «Ростеха»

Президент России Владимир Путин сказал, что «Ростех» демонстрирует скромные результаты. В частности, он упомянул проект по развитию сетей 5G, который курирует госкорпорация.

Источник: РИА "Новости"

«Я знаю, сейчас коллеги будут говорить, что финансирования не хватает, еще что-то. Но я просто констатирую сам факт того, что происходит», — сказал глава государства на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, которое прошло в формате видеоконференции. Какие-либо подробности президент не привел.

«Ростех» с 2007 года возглавляет Сергей Чемезов. По итогам 2021 года консолидированная чистая прибыль госкорпорации выросла почти на 47%, до 163,5 млрд руб. На встрече с Владимиром Путиным в мае Чемезов говорил, что за прошлый год было «сделано очень много».

Как выяснил «Ъ» в июне, правительство отказалось от идеи передачи «Ростеху» доли государства в «Ростелекоме». По словам одного из источников, одной из причин отказа стало опасение, что профильный вице-премьер и член совета директоров «Ростелекома» Дмитрий Чернышенко, а также Минцифры лишились бы рычагов влияния на компанию.

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