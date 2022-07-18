17:09 (мск), источник: Ведомости
Reuters: «Газпром» объявил форс-мажор по поставкам газа в Германию
«Газпром» объявил форс-мажор по поставкам газа в Европу как минимум одному крупному потребителю, сообщил Reuters со ссылкой на письмо компании.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
По данным агентства, «Газпром» с 14 июля не сможет выполнить свои обязательства по поставкам из-за «чрезвычайных» обстоятельств, от него не зависящих.
Как сообщил источник Reuters, письмо касалось поставок в Германию по трубопроводу «Северный поток».
В середине июня «Газпрому» пришлось снизить прокачку по «Северному потоку» в Германию более чем на 60% из-за недостающих газоперекачивающих турбин компании Siemens, которые Канада изначально не хотела возвращать после ремонта под предлогом санкций. В результате вместо 167 млн куб. м через трубопровод проходило 67 млн куб. м газа.
На этом фоне Германия обратилась к Канаде с просьбой отдать турбину «Газпрому», чтобы восстановить объемы поставок газа. Оттава согласилась передать ее Берлину, который, в свою очередь, передаст Москве. По данным газеты «Коммерсантъ», Канада вчера, 17 июля, отправила турбину самолетом в Германию, откуда она будет доставлена в Россию на пароме и по суше через Хельсинки. Планируется, что оборудование приедет 24 июля, еще три-четыре дня уйдет на пусконаладочные работы.
Пока поставки по «Северному потоку» приостановлены из-за планового ремонта, который продлится с 11 по 21 июля.