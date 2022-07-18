Uniper получила письмо «Газпрома» о форс-мажоре по поставкам газа

«Uniper, главный импортер российского газа в Германии, в понедельник заявил, что получил письмо от “Газпрома”, в котором компания задним числом заявляет о форс-мажорных обстоятельствах в связи с прошлыми и текущими перебоями в поставках газа», — отметили там.
Ранее агентство писало, что «Газпром» уведомил как минимум одного крупного покупателя о форс-мажоре на поставки газа в Европу. Тогда издание не уточнило, о какой компании идет речь.
«Uniper считает это необоснованным и официально отклоняет требование о форс-мажоре», — приводит издание заявление концерна.
Ранее «Газпром» сообщил, что может поставлять по «Северному потоку» только 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановом объеме 167 миллионов. Компания мотивировала это выработкой межремонтного ресурса газоперекачивающих агрегатов (ГПА), задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады против России не может вернуть турбину из ремонта с канадского завода, а также выявленными неисправностями двигателей.
Uniper 8 июля запросила у немецкого правительства господдержку, сославшись на сокращение поставок от «Газпрома». Вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек тогда заявил, что правительство не допустит банкротства концерна и обсуждает возможные пути выхода из ситуации. После этого, 18 июля, Uniper заявил, что для поддержания ликвидности начал отбирать топливо из хранилищ, предупредил клиентов о возможном росте цен, а также сообщил о заявке на увеличение лимита по кредитной линии KfW в два миллиарда евро — она уже исчерпана.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что сокращение поставок газа связано с проблемами с турбинами Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет. По его словам, это последствия антироссийских санкций. В Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.