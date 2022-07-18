Было или не было: что вы знаете о погодных рекордах России Предлагаем пройти непредсказуемый, как сама погода, тест
Фоторепортажи
16Производство новых 100-рублевых купюр
10Выдающиеся мемориалы героям Великой Отечественной войны в России
Спецоперация на Украине
18:31 (мск), источник: © РИА Новости

Uniper получила письмо «Газпрома» о форс-мажоре по поставкам газа

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Немецкий энергоконцерн Uniper получил от «Газпрома» письмо о форс-мажорных обстоятельствах по поставкам газа, приводит Рейтер заявление компании.

Источник: Reuters

«Uniper, главный импортер российского газа в Германии, в понедельник заявил, что получил письмо от “Газпрома”, в котором компания задним числом заявляет о форс-мажорных обстоятельствах в связи с прошлыми и текущими перебоями в поставках газа», — отметили там.

Ранее агентство писало, что «Газпром» уведомил как минимум одного крупного покупателя о форс-мажоре на поставки газа в Европу. Тогда издание не уточнило, о какой компании идет речь.

«Uniper считает это необоснованным и официально отклоняет требование о форс-мажоре», — приводит издание заявление концерна.

Читайте также
Отремонтированная машина для «Северного потока» отправлена в Германию

Ранее «Газпром» сообщил, что может поставлять по «Северному потоку» только 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановом объеме 167 миллионов. Компания мотивировала это выработкой межремонтного ресурса газоперекачивающих агрегатов (ГПА), задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады против России не может вернуть турбину из ремонта с канадского завода, а также выявленными неисправностями двигателей.

Uniper 8 июля запросила у немецкого правительства господдержку, сославшись на сокращение поставок от «Газпрома». Вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек тогда заявил, что правительство не допустит банкротства концерна и обсуждает возможные пути выхода из ситуации. После этого, 18 июля, Uniper заявил, что для поддержания ликвидности начал отбирать топливо из хранилищ, предупредил клиентов о возможном росте цен, а также сообщил о заявке на увеличение лимита по кредитной линии KfW в два миллиарда евро — она уже исчерпана.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что сокращение поставок газа связано с проблемами с турбинами Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет. По его словам, это последствия антироссийских санкций. В Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Россия опять меняет итальянское правительство
Байдена сравнили с клоуном после его визита в Саудовскую Аравию
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь