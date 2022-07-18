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20:35 (мск), источник: РБК

Министр энергетики Ирака предупредил о сохранении цены на нефть в $100

Высокие цены сохранятся и в следующие несколько лет, предупредил Ихсан Абдул-Джаббар. Он призвал ОПЕК контролировать добычу и сохранять существующий баланс спроса и предложения.

Источник: AP 2022

Цена нефти останется на уровне $100 за баррель до конца года, заявил в интервью Bloomberg министр энергетики Ирака Ихсан Абдул-Джаббар.

По его мнению, высокие цены сохранятся и в следующие три или четыре года. Смягчить последствия любого кризиса в будущем поможет сотрудничество между нефтедобывающими странами, считает министр.

Чтобы управлять спросом и предложением, необходимы меры со стороны ОПЕК+, призвал Абдул-Джаббар. «Я бы хотел, чтобы у ОПЕК сохранились инструменты, чтобы измерять и контролировать добычу и сохранять существующий баланс», — сказал глава иракского Минэнерго, пообещав обсудить этот вопрос с партнерами.

Багдад планирует увеличить мощности по обработке и транспортировке нефти, чтобы удовлетворять спрос на фоне возможного дефицита предложения, сообщил министр. К ноябрю в городе Кербела начнет работу новый НПЗ мощностью 140 тыс. барр. в сутки, а экспортные возможности южных портов Ирака к концу года будут составлять около 4 млн барр. в сутки.

Нефть стала дорожать зимой на фоне сообщений о возможной эскалации конфликта на Украине и после начала российской военной операции, лишь несколько раз опускаясь ниже $100.

На прошлой неделе цена барреля Brent упала ниже $95 впервые с 21 февраля, но вскоре вновь выросла и 18 июля составила $106,3.

Президент США Джо Байден во время визита на Ближний Восток 15 июля заявил, что ждет от Саудовской Аравии увеличения поставок нефти. Власти королевства ответили, что смогут нарастить добычу максимум с 10 млн до 13 млн барр. в день.

Страны ОПЕК+ в начале июня договорились увеличить квоту на добычу нефти на июль и август до 648 тыс. барр. в сутки вместо запланированных 423 тыс. По итогам июня участники сделки недовыполнили план по восстановлению добычи.

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