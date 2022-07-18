Министр энергетики Ирака предупредил о сохранении цены на нефть в $100

Цена нефти останется на уровне $100 за баррель до конца года, заявил в интервью Bloomberg министр энергетики Ирака Ихсан Абдул-Джаббар.
По его мнению, высокие цены сохранятся и в следующие три или четыре года. Смягчить последствия любого кризиса в будущем поможет сотрудничество между нефтедобывающими странами, считает министр.
Чтобы управлять спросом и предложением, необходимы меры со стороны ОПЕК+, призвал Абдул-Джаббар. «Я бы хотел, чтобы у ОПЕК сохранились инструменты, чтобы измерять и контролировать добычу и сохранять существующий баланс», — сказал глава иракского Минэнерго, пообещав обсудить этот вопрос с партнерами.
Багдад планирует увеличить мощности по обработке и транспортировке нефти, чтобы удовлетворять спрос на фоне возможного дефицита предложения, сообщил министр. К ноябрю в городе Кербела начнет работу новый НПЗ мощностью 140 тыс. барр. в сутки, а экспортные возможности южных портов Ирака к концу года будут составлять около 4 млн барр. в сутки.
Нефть стала дорожать зимой на фоне сообщений о возможной эскалации конфликта на Украине и после начала российской военной операции, лишь несколько раз опускаясь ниже $100.
Президент США Джо Байден во время визита на Ближний Восток 15 июля заявил, что ждет от Саудовской Аравии увеличения поставок нефти. Власти королевства ответили, что смогут нарастить добычу максимум с 10 млн до 13 млн барр. в день.
Страны ОПЕК+ в начале июня договорились увеличить квоту на добычу нефти на июль и август до 648 тыс. барр. в сутки вместо запланированных 423 тыс. По итогам июня участники сделки недовыполнили план по восстановлению добычи.