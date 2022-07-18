22:26 (мск), источник: Коммерсантъ
СМИ: на Украине арестовали имущество основателя «Тануки» Орлова более чем на $13,5 млн
На Украине арестованы заведения и имущество российского ресторатора Александра Орлова, основателя сети японский ресторанов «Тануки» и владельца Bulldozer Group. Об аресте имущества российского бизнесмена на более чем 400 млн гривен (более 760 млн руб., более $13,5 млн) сообщило Бюро экономической безопасности (БЭВ) Украины. О том, что речь идет о господине Орлове, сообщает издание «Страна.ua».