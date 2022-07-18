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22:26 (мск), источник: Коммерсантъ

СМИ: на Украине арестовали имущество основателя «Тануки» Орлова более чем на $13,5 млн

На Украине арестованы заведения и имущество российского ресторатора Александра Орлова, основателя сети японский ресторанов «Тануки» и владельца Bulldozer Group. Об аресте имущества российского бизнесмена на более чем 400 млн гривен (более 760 млн руб., более $13,5 млн) сообщило Бюро экономической безопасности (БЭВ) Украины. О том, что речь идет о господине Орлове, сообщает издание «Страна.ua».

Источник: Reuters

«Сотрудники БЭВ Украины установили недвижимое имущество, которое через оффшорные компании и подконтрольных лиц принадлежат одному из российских бизнесменов», — сообщает БЭВ в Telegram-канале. Речь идет о сети развлекательных заведений и заведений общественного питания, расположенных в разных городах Украины, пояснили в БЭВ.

Аресту подверглись развлекательно-оздоровительный комплекс с заведением общественного питания, земельные участки, а также заведение общественного питания.

По данным Telegram-канала «Страна.ua», речь идет о бизнесмене Александре Орлове.

Как пишет издание, его группе Bulldozer Group на Украине принадлежат заведения Queen Kyiv, Virgin Izakaya Bar, Eshak, Not Only Fish, Рыба Пила, Queen Country Club, Fish Fetish.

В апреле представители украинских ресторанов из сети Bulldozer Group сообщили «Стране.ua», что они разорвали все отношения с российской управляющей компанией.

Мария Федотова

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