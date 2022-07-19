Продавцы дадут год гарантии на параллельный импорт

Это бытовая техника, смартфоны, ноутбуки и компьютеры, уточнил он.
Речь идет о продукции, которая поступила на продажу в страну по параллельному импорту, либо компания сама ее закупила в случае маркетплейсов.
Для ритейлера это право, которое можно реализовать по собственному усмотрению, отметил эксперт. По его словам, законодательно минимальный срок гарантии при параллельном импорте пока не определен.
На практике это будет значить, что торговые сети, которые дадут гарантию на гаджеты и технику, должны будут заключить договоры с сервисными центрами (ранее они работали с производителями) о том, что они будут принимать устройства на ремонт по гарантии. То есть, если с устройствами будет что-то не так, например, обнаружится заводской брак, то за это ответят ритейлеры — за свой счет.
Новые расходы сети могут заложить в цену товара, не исключили эксперты.