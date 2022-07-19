ЕС может разморозить часть активов российских банков

Как поясняет Reuters, для этих целей страны ЕС могут разморозить часть ранее заблокированных ресурсов крупных российских кредиторов ВТБ, «Совкомбанка», «Новикомбанка» и банка «Открытие», ВЭБа, «Промсвязьбанка» и банка «Россия». То же самое касается удобрений, медицинских и фармацевтических продуктов, следует из проекта документа, с которым ознакомилось агентство.
По данным Reuters, этот шаг был сделан на фоне критики негативного влияния санкций на торговлю продовольствием со стороны лидеров стран Африки.
Для практики антироссийских санкций такое смягчение и коррекция будет первым прецедентом, пояснил «Ведомостям» адвокат, эксперт по санкционному праву Сергей Гландин. «Запад действительно несколько перестарался в своей санкционной компании против России. На прошлой неделе, как мы помним, США сняли все санкции с продовольствия и удобрений; выдали несколько генеральных лицензий, дали соответствующие разъяснения. Теперь дело дошло до ЕС», — сказал эксперт.
По словам Гландина, Евросоюзу, очевидно, теперь действительно придётся частично разблокировать соответствующие российские банки, частично вернуть им SWIFT, корреспондентские отношения с европейскими банками. «Санкции ввести легко. Но как это будет работать в обратную сторону не понимают и в самом Брюсселе. Поэтому мы ещё увидим новые исключения, послабления в европейской политике санкций против России, хотя бы в части продовольствия», — считает эксперт.
Анонсированные СМИ послабления в отношении разморозки части средств подсанкционных российских банков не внесут серьезных изменений в сложившееся статус-кво, считает эксперт Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. Исключения из санкций по продовольствию и медикаментам и так обсуждались и частично уже существуют — в вопросах транспортировки. Так, страны-члены ЕС могут вводить такие исключения, информируя Еврокомисию. Сейчас, видимо, речь будет идти о том, чтобы сделать эти исключения более универсальными в регламенте Совета ЕС, в том числе с финансовой точки зрения, говорит эксперт.
Если сравнить с США, продолжает Тимофеев, то американцы в отношении России уже ввели генлицензии по медикаментам, зерну и удобрениям, формально эти исключения существовали еще с марта, и сейчас это было сделано Вашингтоном, чтобы избежать оверкомплейенса бизнеса. А ЕС с США по санкционным вопросам на данный момент укрепляют координацию, и это будет касаться, в том числе, и смягчения и уточнения ограничений, напоминает эксперт. Для зерна важен, например, вопрос фрахта судов — судовлвдельцы отказываются предоставлять суда из-за страха вторичных санкций, а банки — проводить транзакции с российскими лицами по зерну.
«Если эти два сигнала из Вашингтона, и, теперь, возможно, из Брюсселя. Бизнес убедят в том, что работать можно, это улучшит положение России в соответствующих сегментах экспорта», — говорит Тимофеев. Однако он отметил, что в Москве не должны рассчитывать на то, что Запад будет выдавать соответствующие «ярлыки» на торговлю теми или иными товарами, а развивать собственный торговый флот и альтернативную систему транзакций с партнерами из дружественных государств в соответствующих валютах.
О том, что Еврокомиссия планирует смягчить действующие санкции в отношении России, чтобы не препятствовать экспорту продовольствия, Reuters писал со ссылкой на источники 15 июля. Собеседник агентства также пояснял, что ЕК внесет изменения и в запрет на доступ российских судов в порты ЕС, который содержится в пятом пакете ограничений.
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