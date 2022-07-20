Исследование показало, где чаще всего предлагают «суперзарплаты»

Эксперты кампании проанализировали три миллиона вакансий с указанным уровнем дохода за январь-июнь 2022 года. Согласно имеющимся данным, за первое полугодие в России было открыто 242 тысячи вакансий с предлагаемой заработной платой от 150 тысяч рублей, что составляет 8% от общего числа предложений о работе. При этом год назад доля вакансий с таким уровнем зарплат составляла только 5%.
Исследование показало, что чаще всего «суперзарплаты» можно встретить в Магаданской области — 25% вакансий этого региона предлагают доход не менее 150 тысяч рублей. На втором месте по доле таких вакансий оказалась Республика Саха (22%), на третьем — Чукотка (20%). Кроме того, в топ-5 вошли Москва (18%) и Ямало-Ненецкий автономный округ (17%).
Реже всего вакансии с зарплатами от 150 тысяч рублей встречаются в Республике Северная Осетия (3%), Ленинградской области и Карачаево-Черкесской Республике (по 2%).
По профессиональным областям наиболее высокая доля вакансий с «суперзарплатами» отмечается в сфере консалтинга (39% от всех предложений о работе). Существенной долей высокооплачиваемых вакансий отличаются профессиональные сферы «Высший менеджмент» (33%), «Добыча сырья» (28%), «Информационные технологии, интернет, телеком» (22%) и «Строительство, недвижимость» (13%).
Реже всего предложения о работе с зарплатой свыше 150 тысяч рублей попадаются в сферах «Безопасность» и «Наука, образование» (по 2%), а также «Административный персонал» и «Домашний персонал» (по 1%).