Власти предостерегли IKEA от нарушения прав работников

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) направила компании IKEA предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований трудового законодательства. Об этом РБК сообщили в ведомстве. В конце июня вице-премьер Татьяна Голикова по итогам заседания российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений поручила «предложить Роструду провести проверку по факту нарушения трудовых прав работников IKEA». Копия протокола с заседания есть у РБК, подлинность документа подтвердили два источника, близких к комиссии.
В настоящее время рассматривается вопрос о проведении такой проверки, сообщили в пресс-службе Роструда, отметив, что до конца 2022 года действует мораторий на проведение контрольно-надзорных мероприятий (в том числе на плановые проверки по линии самой службы). Как следует из соответствующего постановления правительства от 10 марта, внеплановые проверки могут быть проведены только в исключительных случаях. Поводом для этого может стать поручение президента, председателя правительства или его заместителей. Пока прямого поручения о проведении проверки от членов правительства не поступило. РБК направил запрос в аппарат Татьяны Голиковой.
Как рассказали в Роструде, вопрос обеспечения трудовых прав работников, трудоустроенных в IKEA, находится на контроле у ведомства, а в адрес компании направлено предостережение.
Вместе с тем «на текущий день массовых обращений от сотрудников IKEA в адрес Роструда не поступало», говорится в ответе федеральной службы.
«С учетом этого, а также с учетом правовых норм, регулирующих проверочные мероприятия в соответствии с постановлением правительства РФ № 336 от 10 марта 2022 года, в настоящее время решается вопрос о проведении проверки», — сообщил представитель Роструда. По поручению Минтруда службы занятости и государственные инспекции труда переведены в проактивный режим, добавил он.
Источник, близкий к IKEA, рассказал, что сейчас компания «плотно работает с Рострудом» и ищет варианты трудоустройства сотрудников, которые попадут под оптимизацию персонала. На запрос РБК в пресс-службе IKEA лишь ответили, что компания «соблюдает российское законодательство».
Сколько сотрудников у IKEA
В российской IKEA работают около 15 тыс. сотрудников. Зарегистрированной в Нидерландах Ingka Group в России принадлежит 17 магазинов и один распределительный центр. Кроме того, она владеет 14 торговыми центрами «Мега».
На российскую торговую сеть в последнем финансовом году приходилось 4% от общего числа розничных продаж, или €1,6 млрд.
В конце июня профсоюз работников торговли «Торговое единство» в письме президенту Владимиру Путину, правительству и Госдуме указал, что сотрудникам IKEA сообщили об оптимизации бизнеса, но не назвали ее условия, писали «Ведомости».
Глава профсоюза Сергей Филин отмечал, что «прозвучала информация о выплате семи-восьми окладов, но устная». Члены профсоюзной организации также потребовали введения внешнего управления для IKEA: по их мнению, это поможет сохранить рабочие места.
В июле сотрудники IKEA организовали флешмоб против действий работодателя. Фотографии работников с плакатами с надписью «Мы остаемся!», которые они выкладывают в соцсети, появились в СМИ и Telegram-каналах 10 июля.
Госдума 24 мая приняла в первом чтении законопроект о введении внешнего управления для иностранных компаний, которые объявили об уходе с российского рынка.
По подсчетам Центра стратегических разработок (ЦСР), всего в иностранном бизнесе или смежных областях в России занято до 8 млн человек. В компаниях, которые приостановили деятельность или полностью ушли из России, трудится 350 тыс. россиян.
По данным министра труда и соцзащиты Антона Котякова, к середине июля количество граждан, работающих в режиме неполного рабочего дня или рабочей недели, составило 134,4 тыс. человек, а число работников в простое — 127,1 тыс. Для сравнения: на 1 марта в простое находилось 39 тыс. человек.
В июне наибольшее количество сотрудников, находящихся в простое, фиксировалось в Москве, Нижегородской, Самарской областях, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Калужской областях, Татарстане (в них находится много иностранных предприятий. — РБК), следует из материалов к комиссии по регулированию трудовых отношений.