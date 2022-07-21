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08:57 (мск), источник: © РИА Новости

Источник рассказал, сколько сейчас стоит российская нефть

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Стоимость российской экспортной нефти Urals в Европе колеблется около 80 долларов за баррель, скидки на нее с начала июля держатся на уровне 32—35 долларов за баррель, сообщил источник РИА Новости.

Источник: Reuters

По данным российского Минфина, с 15 июня по 14 июля средняя цена Urals составила 84,4 доллара за баррель, сократившись за месяц на 3,5%. Как заметил собеседник агентства, к 19 июля цена марки находилась в коридоре 79—82 доллара.

«Дисконт одинаковый весь июль», — сказал источник агентства.

По прогнозу Минэкономразвития, средняя цена нефти марки Urals в 2022 году составит 80,1 доллара за баррель с дальнейшим снижением до 61,2 доллара в 2025 году.

Что касается скидок, то вице-премьер Александр Новак в июне утверждал, что это временное явление, и цена будет выше, когда логистические цепочки перестроятся.

Покупатели российской нефти столкнулись со сложностями в логистике, фрахте судов и страховании сделок после введения новых западных санкций из-за спецоперации на Украине.

В связи с этим российская нефть Urals стала устойчиво продаваться со скидками.

Страны G7 активно изучают возможность установить предельные цены на российскую нефть, а также ввести другие меры, чтобы ограничить доходы Москвы от экспорта. Однако сделать это пока не далось ни путем ввода эмбарго на нефть, в том числе Евросоюзом, ни добровольными отказами иностранных компаний. В Минфине США в среду заявили, что потолок цен на российскую нефть планируется установить к декабрю.

Как подчеркнул вице-премьер Александр Новак, Россия не будет поставлять нефть при введении потолка стоимости, которая окажется ниже затрат на добычу. Замглавы МИД России Сергей Рябков ранее назвал планы Запада ввести потолок цены на российскую нефть очередным элементом психологической войны.

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