Германия возобновила прием газа «Северного потока» после окончания ремонта

Ранее Nord Stream AG подтвердил номинации на поставку газа по «Северному потоку» 21 июля на уровне до остановки на ремонт — 40% от максимальной мощности.
Агентство DPA со ссылкой на представителя Nord Stream AG сообщило, что российский газ снова стал поступать в четверг утром в Германию по «Северному потоку».
«Газ снова течет [по трубопроводу]», — приводит агентство его слова. Однако, как отметили в компании, до того, как газопровод заработает на полную мощность, должно еще пройти определенное время.
Представитель Nord Stream AG сообщил, что на сегодня были заявлены объемы газа, соответствующие тем, которые поставлялись по «Северному потоку» непосредственно перед техническим обслуживанием — примерно 67 млн куб м в день.
В среду глава Федерального сетевого агентства (регулятор ФРГ) Клаус Мюллер заявил, что объем поставок газа по трубопроводу «Северный поток» в четверг составит 530 ГВт/ч; это примерно 30% загрузки. Об этом он написал на своей странице в Twitter. В свою очередь германский газотранспортный оператор Gascade заявил, что ожидает транспортировки газа на уровне до технического обслуживания (40% пропускной способности).
С середины июня «Северный поток» задействован лишь на 40% (67 млн куб. м в сутки) от своей максимальной мощности из-за несвоевременного возврата газовой турбины Siemens после ремонта из-за санкций Канады против РФ.
До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что если России не вернут турбину для «Северного потока», по маршруту можно будет перекачивать только 30 млн куб. м газа в сутки вместо нынешних 60 млн куб. м. Он обратил внимание на то, что в конце июля на ремонтные работы «должна быть отправлена еще одна машина».
При этом «Газпром» так и не получил от Siemens документы по возврату газотурбинного двигателя и направил новый запрос немецкой компании. В российском холдинге заметили, что возврат турбины в условиях санкций и последующий капитальный ремонт других двигателей влияют на безопасную эксплуатацию «Северного потока».