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10:08 (мск), источник: Ведомости

Великобритания введет запрет на импорт угля и нефти из России

Великобритания ввела новые санкции против России. В частности, ограничения касаются импорта золота. Также планируется ввести запрет на импорт угля и нефти из России. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.

Источник: AP 2022

«Эта поправка запрещает импорт нефти и нефтепродуктов, угля и угольной продукции и золота, а также приобретение, поставку и доставку, прямым или непрямым путем этих продуктов», — говорится в документе (цитата по «РИА Новости»).

Запрет на импорт золота вступил в силу 21 июля. Отказаться от российского угля Великобритания намерена с 10 августа, а от нефти — с 31 декабря этого года. Новые санкции в отношении России также запрещают предоставление соответствующей техподдержки, финансовых сервисов и брокерских услуг.

После начала спецоперации России на Украине Евросоюз ввел масштабные санкции против России. Под ограничения попали многие сектора экономики, в том числе высокотехнологический сектор, авиация, банковская отрасль, горнодобывающая отрасль, автомобилестроение и др.

20 июля постоянные представители стран Евросоюза утвердили седьмой пакет санкций против России. В список новых ограничений вошли более 50 физических и юридических лиц, в том числе военные и политики. Также вводится запрет на импорт российского золота и замораживаются активы Сбербанка.

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