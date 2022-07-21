Великобритания введет запрет на импорт угля и нефти из России

«Эта поправка запрещает импорт нефти и нефтепродуктов, угля и угольной продукции и золота, а также приобретение, поставку и доставку, прямым или непрямым путем этих продуктов», — говорится в документе (цитата по «РИА Новости»).
Запрет на импорт золота вступил в силу 21 июля. Отказаться от российского угля Великобритания намерена с 10 августа, а от нефти — с 31 декабря этого года. Новые санкции в отношении России также запрещают предоставление соответствующей техподдержки, финансовых сервисов и брокерских услуг.
После начала спецоперации России на Украине Евросоюз ввел масштабные санкции против России. Под ограничения попали многие сектора экономики, в том числе высокотехнологический сектор, авиация, банковская отрасль, горнодобывающая отрасль, автомобилестроение и др.
20 июля постоянные представители стран Евросоюза утвердили седьмой пакет санкций против России. В список новых ограничений вошли более 50 физических и юридических лиц, в том числе военные и политики. Также вводится запрет на импорт российского золота и замораживаются активы Сбербанка.