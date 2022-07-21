Нацбанк Украины девальвировал гривну на 25%

«Фиксация курса гривны на уровне 29,25 грн/$ в начале войны помогла обеспечить стабильную работу финансовой системы. Механизм фиксации курса является стабилизатором экономики в текущих условиях. Война длится уже почти пять месяцев, за которые произошли существенные изменения нашей и мировой экономик», — приводит пресс-служба слова председателя НБУ Кирилла Шевченко.
По мнению НБУ, коррекция курса повысит конкурентоспособность производителей Украины и позволит поддержать устойчивость экономики во время военных действий. В НБУ считают, а также окажет «ограниченное влияние» на рост цен.
24 февраля НБУ зафиксировал курс доллара к гривне в 29,25 грн/$. В мае НБУ отменил ограничение на курс доллара, согласно которому валюту не должны были продавать дороже 10% от официального курса. В июле рыночный курс гривны к доллару вырос до 37 грн/$, сообщал украинский телеканал ТНС.