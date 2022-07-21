В Ираке нашли руины «затерянной крепости» Парфянского царстваРазвалины античного города, предположительно, являлись Натунией, крупной горной крепостью королевства Адиабена
Фоторепортажи
17Объявлены победители Siena Creative Photo Awards 2022
16Названы победители второго Международного конкурса «Фотограф-портретист года»
Спецоперация на Украине
12:09 (мск), источник: Коммерсантъ

Нацбанк Украины девальвировал гривну на 25%

Национальный банк Украины (НБУ) скорректировал курс гривны, снизив его до 36,5686 грн/$. Это на 25% меньше предыдущего официального курса в 29,25 грн/$. В НБУ считают, что новый курс увеличит конкурентоспособность украинского бизнеса и поддержит устойчивость экономики в условиях военного конфликта.

ЦБ: $ 54.8491   -0.59 € 55.8260   -0.62 ММВБ: $ 61.2300   +0.31 € 61.8325   -0.52
Источник: Reuters

«Фиксация курса гривны на уровне 29,25 грн/$ в начале войны помогла обеспечить стабильную работу финансовой системы. Механизм фиксации курса является стабилизатором экономики в текущих условиях. Война длится уже почти пять месяцев, за которые произошли существенные изменения нашей и мировой экономик», — приводит пресс-служба слова председателя НБУ Кирилла Шевченко.

По мнению НБУ, коррекция курса повысит конкурентоспособность производителей Украины и позволит поддержать устойчивость экономики во время военных действий. В НБУ считают, а также окажет «ограниченное влияние» на рост цен.

24 февраля НБУ зафиксировал курс доллара к гривне в 29,25 грн/$. В мае НБУ отменил ограничение на курс доллара, согласно которому валюту не должны были продавать дороже 10% от официального курса. В июле рыночный курс гривны к доллару вырос до 37 грн/$, сообщал украинский телеканал ТНС.

Во время загрузки произошла ошибка.

Олеся Павленко

 Крупнейшую в мире атомную подлодку уничтожат
Путин объявил о наступлении «новой эпохи» в мировой истории
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь