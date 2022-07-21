Правительство отменит параллельный импорт на замещенную продукцию

«Сегодня у нас работает параллельный импорт. Мы это сделали осознанно для того, чтобы сбалансировать рынок. Но это временное решение. Вы готовьтесь к тому, что мы скоро параллельный импорт отменим по группам, когда будем понимать, что у нас есть достаточно российской продукции», — сказал Денис Мантуров во время рабочей поездки в Удмуртию (цитата по ТАСС).
Мантуров добавил, что правительству важно знать долю рынка отечественной продукции и перспективах роста. По его словам, благодаря этому можно выстроить стратегию замещения всего параллельного импорта. Он не пояснил, когда правительство планирует начать отмену параллельного импорта.
По действующему законодательству параллельный импорт разрешен до конца 2022 года. В перечень разрешенных для параллельного импорта товаров входит более 50 групп товаров.