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09:55 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Mars не держит Orbit. Для жевательной резинки не хватает санкционных компонентов

Для жевательной резинки не хватает санкционных компонентов. Американская Mars, крупнейший игрок на российском рынке жевательной резинки, столкнулась со сложностями с поставками этого продукта под брендом Orbit. Причина может быть в подпадании под санкции ЕС резиновой основы для жвачки из синтетических полимеров. Пока Mars планирует сократить ассортимент Orbit до конца года.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

О том, что у Mars возникли сложности с производством жевательной резинки под брендом Orbit, рассказал источник «Ъ» в рознице. По его словам, компания не отгружает новые партии, так как столкнулась с нехваткой импортных ингредиентов. Еще два собеседника «Ъ» в крупных сетях говорят, что Mars предупреждал о сокращении ассортимента Orbit из-за проблем с ингредиентами и изменений в цепочке поставок.

В сети «Верный» «Ъ» подтвердили перебои в поставках жевательной резинки Orbit. По словам представителя «Верного», Mars предупредил, что не сможет отгружать примерно половину имеющегося в сети ассортимента до конца года, а на оставшуюся половину наложено временное ограничение поставок до конца июля.

Производитель ссылается на логистические проблемы — отсутствие возможности привезти основной ингредиент для изготовления жвачки, говорят в «Верном».

Там добавили, что Mars должен проинформировать сеть о дальнейшем развитии ситуации через неделю. Представитель Mars на вопросы «Ъ» не ответил.

Американская Mars — один из крупнейших производителей кондитерских изделий в мире. Портфель брендов включает Mars, Snickers, Milky Way, Bounty, Twix, Skittles, M&M"s и др. В России компания управляет десятью фабриками, жевательные резинки Orbit выпускаются на площадке в Санкт-Петербурге. Структуру дохода по сегментам Mars не раскрывает.

В 2017 году перед слиянием с ООО «Марс» управляющее заводом в Санкт-Петербурге ООО «Ригли» получило 18,8 млрд руб. выручки. В 2021 году выручка российской структуры Mars выросла на 11,43%, до 155,48 млрд руб. На фоне военной операции РФ на Украине компания объявила о прекращении новых инвестиций в российский рынок и остановке импорта и экспорта продукции, отметив, что местные фабрики продолжают работать.

По словам источника «Ъ» в крупном производителе продуктов, проблемы Mars связаны с тем, что резиновая основа для жевательной резинки из синтетических полимеров подпала под санкции ЕС, введенные в связи с военной операцией РФ на Украине.

Продукт поставляется под таможенным кодом в рамках группы «Химические продукты… в том числе состоящие из смесей натуральных продуктов…», которая включена в перечень запрещенных к ввозу в РФ. Совладелец московской кондитерской фабрики «Победа» Виталий Муравьев говорит, что основная проблема для кондитерской отрасли из-за санкций ЕС — запрет на ввоз упаковочных материалов, что потребовало переключения на других поставщиков. По его словам, в целом найти замену недоступным ингредиентам можно, но поставки из того же Китая занимают гораздо больше времени.

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В «Верном» говорят, что в качестве альтернативы Orbit в ассортименте сети представлен другой крупный бренд жевательной резинки. Источник «Ъ» в рознице отмечает, что Orbit формирует большую часть продаж категории в России, а остальную долю делят Dirol из портфеля американской Mondelez и Mentos итальянской Perfetti Van Melle. В этих компаниях не ответили на вопросы «Ъ» о возможных сложностях с производством жвачки. В томской KDV (бренды «Яшкино», «Кириешки»), выпускающей жевательную резинку Impulse, комментарий также не предоставили.

Euromonitor International оценивал объем российского рынка жевательной резники в 2021 году примерно в 26 тыс. тонн, а оборот — до 50 млрд руб.

По данным NielsenIQ, за первые шесть месяцев 2022 года продажи жвачки в крупнейших розничных сетях выросли на 10,8% в деньгах и снижались на 5,2% в натуральном выражении год к году.

Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев говорит, что Mars может на время нехватки ингредиентов сосредоточиться на выпуске жвачки с наиболее востребованными вкусами. А при восстановлении цепочек поставок у компании не должно возникнуть проблем вернуться на полки с прежними объемами, тем более, указывает он, в прикассовой зоне значимую долю занимает другая продукция Mars — шоколадные батончики.

Анатолий Костырев; Константин Куркин, Санкт-Петербург

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