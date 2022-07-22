12:07 (мск), источник: © РИА Новости
Пушилин объявил о блокировке Google в ДНР
ДОНЕЦК, 22 июл — РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что власти ДНР решили заблокировать Google.
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Глава ДНР обвинил Google в пропаганде терроризма и насилия в отношении всех русских и в особенности населения Донбасса, а также в навязывании лжи и дезинформации.
«Нами принято решение о блокировании Google на территории ДНР. Так поступают в любом обществе с преступниками: их изолируют от других людей», — написал Пушилин в Telegram-канале. Он заявил, что запрет будет отменен, если Google «перестанет проводить свою преступную политику и вернется в русло закона, морали и здравого смысла».
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник обвинил Google в пропаганде терроризма и экстремизма.