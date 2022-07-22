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12:07 (мск), источник: © РИА Новости

Пушилин объявил о блокировке Google в ДНР

ДОНЕЦК, 22 июл — РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что власти ДНР решили заблокировать Google.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

Глава ДНР обвинил Google в пропаганде терроризма и насилия в отношении всех русских и в особенности населения Донбасса, а также в навязывании лжи и дезинформации.

«Нами принято решение о блокировании Google на территории ДНР. Так поступают в любом обществе с преступниками: их изолируют от других людей», — написал Пушилин в Telegram-канале. Он заявил, что запрет будет отменен, если Google «перестанет проводить свою преступную политику и вернется в русло закона, морали и здравого смысла».

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник обвинил Google в пропаганде терроризма и экстремизма.

Во время загрузки произошла ошибка.
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