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20:21 (мск), источник: Ведомости

Литва возобновила транзит между Россией и Калининградской областью

Компания LTG Cargo, принадлежащая Литовским железнодорожным дорогам, возобновляет транзит подсанкционных товаров между Россией и Калининградской областью, сообщил «Интерфакс».

Источник: Reuters

«Согласно соответствующему регламенту Совета Европейского союза и руководству ЕК, а также толкованиям компетентных органов, в соответствии с условиями усиления контроля транзитных товаров, предусмотренными в руководстве ЕК, LTG Cargo возобновит такие перевозки с сегодняшнего дня, т.е. 22 июля. Они будут осуществляться с соблюдением условий усиления контроля транзитных товаров, предусмотренных в руководстве ЕК», — говорится в сообщении компании.

В LTG Cargo напоминают, что согласно рекомендациям Еврокомиссии (ЕК), объем грузооборота будет соответствовать среднему значению за три года — с января 2019 г. по декабрь 2021 г. Значения будут рассчитываться для каждого товара отдельно, и при превышении заявки на транзит будут отклоняться.

За 2021 г. объем транзита между Калининградской областью и Россией составил около 11,5 тонн, большая часть — продукция пищевой промышленности (1,3 млн тонн).

18 июня Литва прекратила транзит части грузов в Калининградскую область с остальной части России из-за санкций Евросоюза. Также страна перестала пропускать российские фуры с товарами. По данным властей Калининграда, под ограничения попало около 50% транзита.

13 июля Еврокомиссия опубликовала дополнительные разъяснения для стран-членов ЕС по транзиту товаров в Калининградскую область.

Согласно документу, санкционные товары можно провозить в Калининград железнодорожным транспортом, но при условии жесткого контроля. Транзит грузовым автомобильным транспортом остается под запретом.

Также запрещен транзит товаров и технологий военного и двойного назначения, попавших под санкции. 14 июля Литва согласилась с рекомендациями ЕК по организации транзита.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что рекомендации ЕК сняли более 80% ограничений.

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