Нуланд призвала оставить России «крошечную часть прибыли» от нефти

Нефть российского производства должна присутствовать на глобальных рынках, в обратном случае топливо снова начнет дорожать, а это не в интересах США, заявила заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд на дискуссионной площадке, организованной Институтом Аспена. Трансляция велась на YouTube.
Нуланд отметила, что если полностью запретить поставки нефти российского производства, Москва может получить повышение цен на экспортируемый ей товар и заработать на продаже его другим странам — в Индию или Китай.
Решением этой проблемы она назвала потолок цен на нефть, не позволяющей продавать ее по стоимости выше установленной.
«Таким образом русские будут получать крошечную часть прибыли, которая будет окупать присутствие на рынке», — подчеркнула Нуланд, отметив, что для «подпитки» боевых действий этих средств хватать не будет.
Замгоссекретаря отметила, что продажа нефти является одним из ресурсов для спонсирования Россией своей военной силы, другим очевидным источником она назвала поставки газа. Сейчас во всем мире прилагают усилия по диверсификации поставок, «другим столпом» этой тенденции является стремление вернуть иранскую нефть на рынок прямо сейчас, подчеркнула она.
Потолок цен на нефть из России обсуждается среди западных стран в рамках международных санкций.
В американском Минфине призывали создать специальный картель, который сможет сократить прибыли России от продажи нефти и в то же время не создать «слишком большую» нагрузку на мировую экономику.
В конце июня страны «Большой семерки» договорились найти способ ограничить транспортировку российской нефти, если она продается по цене выше предельной, которая «будет согласована после консультаций с международными партнерами». Японский премьер Фумио Кисида уточнил: «мы установим верхний порог на уровне примерно половины нынешней цены и создадим механизм, благодаря которому покупать дороже не получится».
Ввести в действие новую норму западные страны планируют к концу года. «Наша цель заключается в том, чтобы к декабрю, когда вступит в силу запрет на страхование [перевозящих нефть танкеров], мы могли бы добавить к этому потолок цен», — сказал заместитель министра финансов США Адевале Адейемо.
В правительстве России предупредили, что Москва не будет торговать нефтью себе в убыток.
«Если эти цены, о которых говорят, будут ниже затрат для производства нефти, естественно, Россия не будет обеспечивать поставки этой нефти на мировые рынки», — отметил вице-премьер Александр Новак. Президент Владимир Путин счел, что таким образом западные страны наступают «на те же самые грабли», что и с газом, назвав инициативу с потолком цен «завиральной». «Результат — даже удивительно, что это говорят люди с высшим образованием, — будет тот же самый — подъем цен. Цены на нефть взлетят до небес», — уверен он.
Механизм потолка цен на нефть могут установить через ограничения транспортировки и страхования: перевозить и страховать будет позволено только ту нефть, цена которой не превысила установленный порог, сообщали источники Bloomberg, отмечая: обсуждается допустимый диапазон в $40−60 за баррель.
Если Россия в ответ на установление предельных цен сократит объемы добычи нефти, это спровоцирует рост стоимости барреля до $380, рассказали аналитики JPMorgan Chase. Они сочли, что официальная Москва может сократить добычу на 5 млн баррелей в сутки, но российская экономика при этом в значительной степени не пострадает.
Банк России 22 июля повысил прогноз на цену нефти марки Urals в этом году с $75 до $80 за баррель. Прогноз на 2023 год был также увеличен с $65 до $70 за баррель. На 2024 год показатели прогноза также увеличились с $55 до $60 за баррель.
По оценке Росстата, вклад нефтегазового сектора в российский ВВП в первом квартале 2022 года достиг рекордных с 2017 года (весь доступный период статистики) 21,7%.