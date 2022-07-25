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15:12 (мск), источник: Коммерсантъ

«Газпром» попросил Siemens разъяснить действие санкций в рамках ремонта турбин для «Северного потока»

«Газпром» сообщил, что у компании остались вопросы к немецкому технологическому концерну Siemens, от решения которых зависят поставки и ремонт турбин для газопровода «Северный поток». В связи с этим «Газпром» направил Siemens с просьбой разъяснить оставшиеся вопросы и предоставить необходимые документы.

Источник: Reuters

«“Газпром” получил от компании Siemens документы от властей Канады. “Газпром” изучил указанные документы, однако вынужден констатировать, что они не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы», — сообщается в Telegram-канале российской компании.

В частности, вопросы касаются действия в отношении России санкций ЕС и Великобритании, «решение которых является важным для поставки двигателя в Россию и осуществления срочного капитального ремонта других газотурбинных двигателей для компрессорной станции “Портовая”». Именно туда доставили турбину из Монреаля после решения канадских властей вернуть ее России. Siemens не могла вернуть турбину из-за введенных Оттавой санкций против России.

Как ранее узнал «Ъ», 24 июля Siemens Energy передала «Газпрому» экспортную лицензию Канады, позволяющую ремонтировать и транспортировать газовые турбины для «Северного потока».

Теперь «Газпрому» предстоит изменить базис доставки турбины на конечный пункт, чтобы Siemens могла ввезти турбину в Россию. Из-за бумажных проволочек турбину не удалось доставить на пароме, следовавшем из Германии в Хельсинки. По данным источников «Ъ», доставка агрегата вряд ли приведет к росту прокачки по «Северному потоку», так как в ремонте нуждаются еще несколько турбин.

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