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17:44 (мск), источник: Коммерсантъ

«Газпром» 27 июля остановит еще одну турбину «Северного потока»

27 июля «Газпром» остановит эксплуатацию турбины Siemens на компрессионной станции (КС) «Портовая». В компании решение объясняют необходимостью проведения ремонтных работ. Из-за вывода турбины из эксплуатации прокачка по «Северному потоку» сократится на 33 млн куб. м в сутки. На фоне сообщений о сокращении экспортных объемов цены на газ в Европе выросли приблизительно на 8%, следует из котировок биржи ICE.

Источник: РИА "Новости"

«В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) “Газпром” останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС “Портовая”», — говорится в сообщении энергетической компании в Telegram.

Новость дополняется.

Андрей Сапожников

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