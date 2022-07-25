17:44 (мск), источник: Коммерсантъ
«Газпром» 27 июля остановит еще одну турбину «Северного потока»
27 июля «Газпром» остановит эксплуатацию турбины Siemens на компрессионной станции (КС) «Портовая». В компании решение объясняют необходимостью проведения ремонтных работ. Из-за вывода турбины из эксплуатации прокачка по «Северному потоку» сократится на 33 млн куб. м в сутки. На фоне сообщений о сокращении экспортных объемов цены на газ в Европе выросли приблизительно на 8%, следует из котировок биржи ICE.